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Facebook'tan bağış toplama hizmeti

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının farklı amaçlar nedeniyle bağış toplamasına yardımcı olacak yeni bir hizmet başlattığını duyurdu.

Facebook'tan bağış toplama hizmeti

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının farklı amaçlar nedeniyle bağış toplamasına yardımcı olacak yeni bir hizmet başlattığını duyurdu.

31 Mart 2017 Cuma 09:22
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Facebook'tan bağış toplama hizmeti

Sosyal medya devi Facebook, kullanıcılarının farklı amaçlar nedeniyle bağış toplamasına yardımcı olacak yeni bir hizmet başlattığını duyurdu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, gelecek haftalarda kullanıma sunulacak "Kişisel Bağış" adlı hizmet sayesinde Facebook kullanıcılarının kar amacı gütmeyen şekilde bağış toplayabileceği belirtildi.

Hizmet, ilk başta, eğitim, sağlık, evcil hayvanlar için sağlık, krizler için yardım parası, acil vakalar, cenaze ve vefat alanlarında bağış toplamaya yardımcı olacak.

Kullanıcıların bağış toplamak istedikleri amaç Facebook tarafından 24 saat incelendikten ve gerekli izin verildikten sonra, kullanıcılar Facebook'taki arkadaşlarından güvenli şekilde bağış toplayabilecek.

Açıklamada ayrıca, Facebook'un geçen sene başlattığı bir diğer hizmetle yaklaşık 750 bin kar amacı gütmeyen kuruluşun kendi amaçları için bağış toplamasına yardımcı olduğu bilgisine yer verildi.

Hayırsever kişiliğiyle bilinen Facebook Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortaklarından Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 2015 yılının sonunda Facebook'ta sahip oldukları yaklaşık 45 milyar dolar değerindeki toplam hisselerinin yüzde 99'unu gelecek senelerde hayır amaçlı bağışlayacaklarını açıklamıştı.

AA

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FacebookBağışFacebooktan Bağış Toplama HizmetiYardım Parası
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