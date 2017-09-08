Fabrikasının bahçesini deve kuşlarına ayırdı

IĞDIR - Iğdırlı iş adamı Erkan Aydın, 3 aydan beri fabrikasının bahçesinde deve kuşu besliyor.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerinde asansör üretimi yapan Aydın, İran'da gördüğü deve kuşları ilgisini çekince satın alarak fabrikasının bahçesine getirdi. Deve kuşlarını fabrikasının bahçesinde barındıran Erkan Aydın, eliyle beslediği hayvanlar ile çocuk gibi ilgileniyor.

Her gün özel hazırladığı hububatlarla deve kuşlarının beslenmesini sağlayan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hayvanlar ile vakit geçirmenin eğlenceli olduğunu söyledi.

Deve kuşlarını ilk gördüğünde çok ilgisini çektiğini ve bu yüzden besleme kararı aldığını anlatan Aydın, "İran'da bir arkadaşımın iş yerinde görmüştüm, hobi olarak başladım, fabrikamızın bahçesine getirdik. Şu anda 2 yetişkin 9 yavru besliyorum. Ticaretini yapma amaçlı beslemiyorum, sadece hobi amacıyla barındırıyorum." dedi.

Bölgedeki birçok kişinin ilk defa burada deve kuşu gördüğünü belirten Aydın, "Bazıları burada deve kuşu olduğunu duyunca fotoğraf çektirmek için buraya geliyor, meraklarını gideriyorlar. Kuşlar gayet iyi uyum sağladı, hiç yabani değiller. Normal bir tavuk ne yiyorsa bunlar da onu yiyor. Yetiştiriciliği yapılabilir, Iğdırlı çiftçiler bunun ticaretini yapabilir, yumurtası da eti de çok değerlidir." diye konuştu.

"Deve kuşunu görünce çok şaşırdım"

Bölgede yaşayan ve daha önce hiç deve kuşu görmediğini aktaran Adem Doğan, bunların ilgi çekici hayvanlar olduğunu söyledi.

Daha önce sadece televizyonda deve kuşu gördüğünü dile getiren Doğan, "Arkadaşlarla bu yoldan geçiyorduk, burada deve kuşu olduğunu duydum. Daha önce sadece televizyonlarda görmüştüm, geldik ve deve kuşlarını gördük. Çok büyük hayvanlar, görünce çok şaşırdım. Boyu yaklaşık 2 metre uzunluğunda, yavruları da çok tatlı. Hayatımda ilk defa gördüm ve hareketlerini seyretmekten zevk aldım." ifadesini kullandı.