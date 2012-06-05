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Evsiz insan kalmayacak

Barınma ihtiyacı olanlara uzun taksitli krediler verilecek.

Evsiz insan kalmayacak

Barınma ihtiyacı olanlara uzun taksitli krediler verilecek.

05 Haziran 2012 Salı 09:40
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Evsiz insan kalmayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, barınma ihtiyacı olan insanları ev sahibi yapabilmek için uzun krediler kullandırarak bu hayallerini gerçekleştireceklerini söyledi.
Bakan Bayraktar ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin "İleri Biyolojik Atıksı Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı'nın temel atma törenine katıldı.
Erdoğan Bayraktar, bu inşaatların tamamlanması halinde Samsun'un, 'Mavi Bayrak'a sahip olacağını söyledi.
Barınma ihtiyacı olanları da evsahibi yapacakları belirten Bayraktar, "Bu afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında hem kaçak yapıları ve sel riski taşıyan diğer bakımdan mimarlık, mühendislik hizmeti almamış yapıları dönüştürürken fakir fukaraya, garip gurabaya barınmaya ihtiyacı olup da ev alacak parası olmayanlara da daha çok krediyle desteklemek suretiyle yeni konutlar yapacağız" dedi.

Son Güncelleme: 05.06.2012 01:41
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