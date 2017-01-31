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Evlilikleri film gibi başlatıyor

Eskişehir'de genç bir girişimci, "düğün hikayeleri" adı altında profesyonel çekimler gerçekleştirerek dünyaevine girmeye hazırlanan çiftleri sinema filmini andıran prodüksiyonda "başrol" oynatıyor.

Evlilikleri film gibi başlatıyor

Eskişehir'de genç bir girişimci, "düğün hikayeleri" adı altında profesyonel çekimler gerçekleştirerek dünyaevine girmeye hazırlanan çiftleri sinema filmini andıran prodüksiyonda "başrol" oynatıyor.

31 Ocak 2017 Salı 14:49
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Evlilikleri film gibi başlatıyor

Eskişehir'de dünyaevine girmeye hazırlananların video çekimlerini yapan genç girişimci, çiftlerin istekleri doğrultusunda ilginç senaryolar yazarak adeta sinema filmi hazırlıyor.

Geçmişte nişanevlilik ve nikah törenlerinde kaydedilen amatör videoların yerini, gelişmiş sinema tekniği ve ekipmanlarının kullanıldığı profesyonel çalışmalar almaya başladı.

Hikaye bütünlüğünün sağlandığı ve bir sinema filmi seti gibi çalışanların bulunduğu "düğün hikayesi" projelerinde, evlenecek çiftler hayallerini profesyonel ekiple paylaşarak kendi düğünlerinde "başrol" oluyor.

Girişimci Kadir Onur Aytekin (25), insanların mutluluğunu kayıt altına almanın büyük keyif verdiğini söyledi.

Müşterilerinin yaptıkları videoyu izlerken çok şaşırdıklarını anlatan Aytekin, "Onların hayallerini zorluyoruz biraz. 'Oyunculuk yaptırıyoruz' diyebilirim. Çünkü kamera karşısında her ne kadar düğünün sahipleri siz olsanız da rahat edemiyorsunuz. Uzaktan çekilen bir düğün videosu ile bizim yaptığımız, birbirinden çok farklı. Bir sinema filminde kullanacağınız cihazlarla hizmet veriyoruz öncelikle. Her çektiğimiz hikaye de aslında bizim için bir sinema filmi çalışması. İzlerken güldüğümüz, ağladığımız, hayatımızın içinden bir şeyler bulup tekrar aşık olabildiğimiz anlara rastlıyorum. İyi ki bu mesleği tercih etmişim." dedi. 

Müşterilerinin öncelikle hikayesini dinlediğini anlatan Aytekin, "İyisiyle, kötüsüyle, komik ve duygusal anlarını öncelikle dinliyorum. Daha sonra ekibimle senaryoyu oluşturuyoruz. Okudukları okul, gezdikleri sokakları hikayemize ekliyoruz. İlginç kareler ortaya çıkıyor. Çoğu zaman çekimlerimiz esnasında birbirlerini buldukları için daha fazla hayata sarılıyorlar. Elbette elinizde bir kasetli kamerayla bu çalışmayı yapamazsınız. Jimmy jip, şaryo, dronlar ve birçok teknik malzemeyle tıpkı bir sinema seti kurar gibi hazırlanıyoruz ve aşkları geriye sardırıp kayda alıyoruz." diye konuştu. 

 insanların mutluluğunu kayıt altına almanın büyük keyif verdiğini söyledi.

AA

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