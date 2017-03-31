Evlenmek için yardım istedi, vali ziyaretine gitti

Düzce Valisi Zülküf Dağlı, valiliğin resmi internet sitesinde yer alan "Valiye mesaj" bölümüne attığı mesajda, sevdiği kızın kendisine verilmediğini belirterek yardım isteyen genci ziyaret etti.

Akçakoca ilçesinde esnaflık yapan Mert Biriktir (23), Vali Dağlı'ya gönderdiği mesajda, "Bursa'da sevdiğim kızı ailesi uzak olması nedeniyle evlendirmiyor. Sizin yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz? Benimle kız istemeye gelebilir misin? Vatandaş ve bir genç olarak yalvarırım size. Bana dönmenizi bekleyeceğim. Ne kadar iyi niyetli ve alçak gönüllü olduğunuzu duydum. Sizden bana yardımcı olmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Mesajı okuyan Dağlı, genci iş yerinde ziyaret etti. Biriktir'i tanımak ve sorununu yüz yüze dinlemek istediğini söyleyen Dağlı, gence yardımcı olmak için çaba göstereceğini dile getirdi.

Vali Dağlı, genci, talebinin ayrıntılarını konuşmak amacıyla makamına davet etti.