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Evlenme de boşanma da arttı

Geçen yıl 592 bin evliliğe karşı, 120 bin boşanma oldu

Evlenme de boşanma da arttı

Geçen yıl 592 bin evliliğe karşı, 120 bin boşanma oldu

15 Haziran 2012 Cuma 11:37
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Evlenme de boşanma da arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 592 bin 775'e yükselirken, boşanan çiftlerin sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 120 bin 117 oldu.
TÜİK, 2011 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı.
Buna göre, 2011 yılında evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artarak 592 bin 775'e yükseldi. Kaba evlenme hızı 2011 yılında binde 8,02 olarak gerçekleşti.
2011 yılı verilerine göre, ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,6, kadınlar için 23,3 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 3,3 olarak belirlendi.
Bölgesel düzeyde en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 27,5, kadınlarda 24,5 ile İstanbul Bölgesi'nde görüldü. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,5, kadınlarda 22 ile Orta Anadolu Bölgesi oldu.
2011 yılında boşanan çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 120 bin 117'ye yükseldi. Kaba boşanma hızı 2011 yılında binde 1,62 olarak gerçekleşti.
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye göre, 2011 yılında en yüksek kaba boşanma hızı binde 2,29 ile Ege Bölgesi oldu. Ege Bölgesi'ni binde 2,03 ile Batı Anadolu Bölgesi izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu bölge ise binde 0,51 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi oldu.
2011 yılı verilerine göre boşanmaların yüzde 40,2'si evliliğin ilk 5 yılı içinde, yüzde 24,1'i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşti.


AA

Son Güncelleme: 15.06.2012 03:38
Anahtar Kelimeler:
EvlenmeTüikBoşanmaIstatistik
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