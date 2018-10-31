Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
215.437
DOLAR
5.5067
STERLİN
7.0111
EURO
6.2488
Derbide gözler kalecilerde
Derbide gözler kalecilerde
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü,...
Devrilen traktörün altında kalan çift hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan çift...

Evinin altında 500 akrep yetiştiriyor

Şanlıurfalı girişimci Ali Yılmaz, yaklaşık 3 yıl önce evinin altına kurduğu 150 metrekarelik tesisteki fanuslarda 500 civarında akrep yetiştiriyor.

Evinin altında 500 akrep yetiştiriyor

Şanlıurfalı girişimci Ali Yılmaz, yaklaşık 3 yıl önce evinin altına kurduğu 150 metrekarelik tesisteki fanuslarda 500 civarında akrep yetiştiriyor.

31 Ekim 2018 Çarşamba 11:30
0 Okunma
Evinin altında 500 akrep yetiştiriyor

Şanlıurfalı girişimci Ali Yılmaz'ın, yaklaşık 3 yıl önce evinin altına kurduğu 150 metrekarelik tesiste yetiştirdiği 500 civarında akrepten, Eskişehir'deki bir fabrikada panzehir üretiliyor.

Merkez Haliliye ilçesinin kırsal Kısas Mahallesi'nde yaşayan 48 yaşındaki Ali Yılmaz, geçimini Türkiye'de az görülen ve ürkütücü bir iş olan akrep yetiştiriciliğiyle sağlıyor.

"Kara akrep" (Androctonus Crassicauda) cinslerini yetiştirmek için yaklaşık 3 yıl önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden izin alan Yılmaz, evinin altına yaklaşık 150 metrekarelik tesis kurdu ve 150 akreple işe başladı.

Bugün özel cam fanuslarda 500 civarında akrep besleyen Yılmaz, dünyanın en tehlikeli ve ölümcül zehrine sahip akreplerini zaman zaman eline alarak oynuyor.

Akrepleri "un kurduyla" besliyor

Hayvanları özel olarak temin ettiği "un kurduyla" besleyen Yılmaz, akrepleri panzehir üretilmesi için belirli periyotlarla Eskişehir'deki anti serum fabrikasına gönderiyor.

Ali Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri akreplere ilgi duyduğunu söyledi.

Bölgede yetişen akreplerle ilgili araştırma yaptığını anlatan Yılmaz, zamanla işin ticaretini yapmaya karar verdiğini dile getirdi. 

"Dünyada bu tür tesisler sadece Meksika, Brezilya ve Türkiye'de var"

Kamu ve özel kuruluşlardan destek talep etmesi üzerine bir grup iş kadınıyla ortak çalışmaya başladığını anlatan Yılmaz, "Emine Sabancı Hanımefendi'nin bana uzatmış olduğu yardım eliyle tesisimi geliştirerek bu aşamaya getirdim. Akrepleri yavrulatma yöntemiyle üretiyorum. Buradan gönderdiğim hayvanların Eskişehir'de kurulan fabrikada sağımı yapılıyor ve panzehir elde ediliyor. Dünyada bu tür tesisler sadece Meksika, Brezilya ve Türkiye'de bulunuyor." diye konuştu.  

Ali Yılmaz, akreplerin üzerinde bulunan kabuk tabakasının radyasyon direncinin çok fazla olduğunu belirterek, bu potansiyeli de değerlendirmek istediğini kaydetti.

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombasından sadece akreplerin etkilenmediğini dile getiren Yılmaz, "Şimdi bu proje üzerinde çalışıyorum. Bu hedefle yola çıkarak akreplerin kabuklarıyla ne yapabilirim diye düşünüyor ve bu manada girişimcilerin destek ve iş birliklerini bekliyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AkrepAkrep YetiştiriyorŞanlıurfalı Girişimci Ali Yılmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz polisinin maskotları
Deniz polisinin maskotları
Çırak bulamayan yorgancıların mücadelesi
Çırak bulamayan yorgancıların mücadelesi
İngiltere'de 'yapılamaz' denilen yöntemle Türkiye'de şifa buldu
İngiltere'de 'yapılamaz' denilen yöntemle Türkiye'de şifa buldu
Amca yeğen '8 köşeli şapka' için mesaide
Amca yeğen '8 köşeli şapka' için mesaide
Cesur, Gümüş ailesinin kaderini değiştirdi
Cesur, Gümüş ailesinin kaderini değiştirdi
Cüneyt Arkın hayranlığı atlı akrobat yaptı
Cüneyt Arkın hayranlığı atlı akrobat yaptı
Van depremi tecrübe kazandırdı
Van depremi tecrübe kazandırdı
Kazancını sahiplendiği köpeğiyle paylaşıyor
Kazancını sahiplendiği köpeğiyle paylaşıyor
Tilki yavruları büyütülerek doğaya salındı
Tilki yavruları büyütülerek doğaya salındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ