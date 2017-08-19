Eve hapsolmak istemiyor

Hatay'da 7 aylıkken yakalandığı kas erimesi hastalığı yüzünden yürüyemeyen 18 yaşındaki Ebru Özçelik'in en büyük arzusu, başkalarına muhtaç olmadan sokağa çıkabilmek için akülü tekerlekli sandalyeye sahip olmak.

Kardeşlerinin yardımı olmadan hareket dahi edemeyen Özçelik, yakınlarının verdiği eski bir tekerlekli sandalye ile ailesinin yardımıyla evinin önüne çıkabiliyor.

Kardeşlerinin işi olduğunda yatağa mahkum şekilde yaşamını sürdürmek zorunda kalan Özçelik, hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeyle kendi başına gezip istediği yere gidebilmek istiyor.

Babası günlük işlerde yevmiyeyle çalışan Özçelik, maddi durumlarının imkansız olması nedeniyle alamadıkları akülü tekerlekli sandalye için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde çok sıkıldığını, dışarı çıkmak istediğini ancak bunu yapmadığını söyledi. Kendi iradesiyle dışarı çıkıp yaşıtları gibi gezmek istediğini ancak hastalığının buna engel olduğunu anlatan Özçelik, şöyle devam etti:

"Yaşıtlarım gibi özgürce dışarıda gezmek istiyorum. Aslında bir yakınımız tekerlekli sandalye verdi ama bunu sürmem için birinin yardım etmesi gerekiyor. Akülü araç olsa kimsenin yardımına ihtiyaç duymam. İnternette dolaşmayı çok seviyorum. Babamın maddi durumu olmadığı için bu isteklerimi yerine getiremiyor. Eğer bu isteklerimi yerine getirecek olanlar olursa beni dünyanın en mutlu insanı eder."

"Çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamamak çok üzücü"

5 çocuk babası Fettah Özçelik (47) de belli bir işi olmadığı için kızının isteklerini yerine getiremediğini aktardı. Yevmiyeci olarak günlük işlere gittiğini belirten Özçelik, şunları söyledi:

"Belli bir mesleğim yoktur. Günlüğü 50 liraya yevmiyeye gidiyorum. O da her gün olmuyor. Ayda ortalama 10-15 gün ancak çalışıyorum. Önceden il dışına inşaat işlerine gidiyordum ancak 5 yaşındaki en ufak çocuğum iltihaplı romatizma hastası, 3 ayda bir onu doktora götürüyorum, çocuklarımın ihtiyaçlarını karşılayamamak çok üzücü bir durum."

Devletin kendilerine yardım ettiğini ancak yeterli olmadığını vurgulayan Özçelik, engelli kızı için hayırseverlerden yardım beklediklerini kaydetti.