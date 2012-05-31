Evde de sigarayı bıraktık

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu'nun verilerine göre kapalı alanlarda sigara içme yasağından sonra sigarayı bırakanların sayısı her geçen gün artıyor.



Tütünle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Türkiye'de 2006 yılında yüzde 33,4 olan 15 yaş üzerinde sigara içme oranı, 2012'de yüzde 27,1'e geriledi. 2008'e göre 2 milyon 200 bin kişi sigarayı bıraktı.

2010 yılında Türkiye genelinde 33 bin kişi üzerinde yapılan Türkiye Yetişkin Tütün Araştırması'na göre sigara kullanmayan ancak kapalı alanlarda sigara dumanına maruz kalanların oranı yüzde 60 olarak belirlendi. Yapılan ankette yasak olmamasına rağmen evlerde sigara içenlerin oranının ise yüzde 35 azaldığı saptandı.

ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na kurulduğu Ekim 2010'dan bugüne 3 milyon 380 bin 693 çağrı geldi.

Birçok hastalığa neden olan tütün kullanımına karşı toplumda oluşan duyarlılık ve bilincin ardından tiryakiler, sigara bırakma polikliniklerinin kapısını çaldı. Sigara bırakma polikliniklerinde, 2011'in Ocak ayından 2012'in Mart ayına kadar 498 bin 294 kişiye hizmet verildi.

Sigara tüketimi düştü

Türkiye'de içilen sigara miktarı düşüş trendini sürdürürken,son 2 yıldır 100 milyar adetin altında sigara içiliyor. Geçen yıl 91 milyar adet sigara içen tiryakiler, sigaraya 24,6 milyar lira ödedi.

Kapalı alanda sigara içen tiryakilerden ayrıca, 2,3 milyon lira da ceza tahsil edildi. Son 6 yılda ise 615 milyar adet sigara içen tiryakiler, 119,3 milyar lirayı da havaya üfledi.

Türkiye tütün kontrolünde en iyi 4 ülkeden biri

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Mehmet Küçük, Türkiye'nin, tütün kontrolü alanında etkin düzenlemelere ve uygulamalara sahip, en iyi 4 ülkeden biri olduğunu bildirdi.

