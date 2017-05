Evde bakım hizmeti eli ayağı oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yatağa bağımlı Mürvet Süerkan'ın kişisel bakımı her hafta kendisini ziyaret eden Evde Bakım Hizmeti ekiplerince yapılıyor.

İzmit Belediyesince 2 yıl önce başlatılan uygulama ile yaşlı ya da yatağa bağımlı 120 kişi, her hafta evde bakım hizmetinden yararlanıyor.

Eşi Murat Süerkan (85) ile yaşayan Mürvet Süerkan (80) rahatsızlığı nedeniyle 5-6 aydır yürüyemediğini anlattı.

İzmit Belediyesinin Evde Bakım Hizmeti ekiplerinin her hafta kendisini ziyarete geldiğini vurgulayan Süerkan, "Allah razı olsun. Her şeyimle ilgileniyorlar. Tırnaklarımı kesiyorlar, saçımı tarıyorlar, banyomu yaptırıyorlar. Çok güzel bir hizmet, her şeyimizi yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Murat Süerkan da Mürvet Süerkan ile 61 yıllık evli olduklarını ve 5 çocukları bulunduğunu söyleyerek, eşinin 4-5 ay önce rahatsızlandığını, bir süre hastanede kaldıklarını aktardı.

"Bizden daha çok ilgileniyorlar"

Hastanede de eşiyle ilgilenildiğini vurgulayan Süerkan, şunları söyledi:

"Allah razı olsun belediye hizmetleri haftada bir geliyorlar, eşimi yıkıyorlar. Eşim yatalak olduğu için onu tek başımıza kaldırmamız zor. O yüzden evde bakım hizmetine başvurduk. Belediye ekipleri yıkıyor, sağlık ekipleri ilaçlarını yazıyor. Bütün kişisel bakımını belediye ekipleri yapıyor. Hizmetleri çok güzel. Eşimle bizden daha fazla onlar ilgileniyor. Hastaneden doktor da geliyor, sağlık kontrolünden geçiriyorlar. Yatağına kadar ihtiyacımız olup olmadığını soruyorlar."

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, evde bakım hizmetini 2 yıldır sürdürdüklerini belirterek, vatandaşlardan güzel geri dönüşler aldıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığının evde sağlık hizmetinin de bulunduğunu vurgulayan Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Fakat biz gördük ki evin bazı diğer desteklere de ihtiyacı oluyor çünkü bakım gerektiren hastanın çok farklı ihtiyaçları oluyor. Yani evde bir yıkanması bile sorun oluyor, bazen tıraş olması, bazen tırnaklarının kesilmesi, hatta öyle oluyor ki ev işlerinin de yapılması gerekiyor. Bu nedenle ekiplerimizi kurduk."

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal belediyecilik anlayışından esinlenerek çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekledi.