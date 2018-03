EVCİL HAYVAN MAMALARINDA YAPILAN YANLIŞLIKLAR

Evcil hayvanların bakımı önemli olduğu kadar seçilen mamaları da yaşamları için oldukça önemlidir. Çünkü evcil hayvanlarımız yemeleri konusunda bizden oldukça hassastırlar. Yeme konularında bizimle kıyaslanmamalı onlara ait olan mamalar tercih edilmelidir. Mamalar tercih edilirken özenli ve dikkatli olunmalıdır.Evcil hayvan mamaları seçerken öncelikli olarak evcil hayvanımız özelliklerine göre mama seçmeliyiz. Bilinmesi gereken her evcil hayvan her tür mamayı tüketemez. Çünkü evcil hayvanlarımız türü, cinsi, sınıfları farklı olduğu için mamaları seçimleri de farklı olmalıdır. Kedi Maması seçimini yaptıktan sonra evcil hayvanlarımıza yedirdiğimiz mama markaları kalitesi açısında oldukça önemlidir.Örneğin köpeğimize mama seçimi yaparken öncelik içeriği et ile başlamalıdır, yani mamanın yoğun bir kısmı et olmalıdır. Et seçeneği olarak genellikle kuzu etinin seçimi yapılır. Şunu da hatırlatmak gerekirse köpek bakımında hazır kutu maması yanı sıra haşlanmış ette verilmelidir. Köpek maması içerisinde tavuk ürünleri, havyan ürünleri gibi yazan kelimelerden uzak durmalıyız ve sindirimini kolayca yapabilmesi için karbonhidrat yani pirin ve mısır tercih edilmelidir. Kesinlikle mamaların içerisinde katkı maddesi bulunmamalıdır. Mineral ve vitamini zengin olan mamalar tercih edilmeli ve hayvanlarımızın mineral ve vitamin değerlerinin yakından izlemeli, gerekirse takviyede bulunmalıyız. Aynı zamanda tükettikleri mamaların taze olmasına da özen göstermeliyiz.

Evcil Hayvanlarımıza şekerli, baharatlı, unlu, yağlı gibi sağlıksız gıda vermemeliyiz. Beslenme konusunda hassas oldukları için bu onların sağlığına zarar verebilir. Veteriner hekim önerisi eşliğinde profesyonel olan en iyi mama markası tercih etmeliyiz. Önerilmeyen yani profesyonel olmayan mamaları seçmemeliyiz. Profesyonel olmayan mamaları tercih ettiğimizde ilerisi için rahatsız edici hastalıklar ortaya çıkarabilirler ve ilerleyici hatta bulaşıcı olabilir bunun için evcil hayvanlarımıza mama seçimlerinde yanlışlığa yer verilmemeli, özen ile yapılmalıdır.



Evcil hayvan mamaları içine konan, onlar için sağlıksız olan madde türlerinin ve bunu destekleyen veya üreten yerlerin biran önce uyarılması gerekmektedir. Çünkü bu yapılan yanlışlıklar sonucunda beklide hayatımızda en iyi dost olanlar sağlığından olmaktalar yanlış beslenmelerine, biz sahipleri dikkatli olmalı ve onlar için çaba sarf etmeliyiz.







Evcil hayvanlarımız sağlıklı gelişimi ve uzun ömürlü olması için beslenme kesinlikle önemlidir. Bunun için kaliteli, bilindik ve içeriği incelendikten sonra mama markalarını tercih edilmelidir. Hayvanların sadece karınlarının doyması için mama seçilmesi yanlıştır. Bu onların sağlığı hatta hayatını alabilir. Bunun için güvenilir, bilindik mamalar seçilmelidir. Mama tercih yanlışlıkları sonucunda halkımız bilinçlenmeli ve uyarıları dikkate almalıdır.

Sevgiye, ilgiye ihtiyacı olan evcil hayvanlarımız, biz onları yanlış beslesek bile onlar her daim bizi sevmeye hazırdırlar. Çünkü sevmek ve sevdirilmek onların doğasında var. Bunun için yanlış beslenmemesini sağlamalı kaliteli bir hayat sunulmalıdır neticede onlar hayatınızda rastlaşabileceğiniz beklide en iyi dosttur.