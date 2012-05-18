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Ev verilmeden gecekondu yıkılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili detayları açıkladı.

Ev verilmeden gecekondu yıkılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesiyle ilgili detayları açıkladı.

18 Mayıs 2012 Cuma 08:06
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Ev verilmeden gecekondu yıkılmayacak

     Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Van depreminin ardından ''İktidarı kaybetme pahasına yıkacağız'' diyerek büyük önem gösterdiği Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a göre, konut verilene kadar gecekondu sahibinin evi yıkılmayacak. Riskli yapıların yıktırılması için hak sahiplerine verilen süre de 30 günden 60 güne çıkarıldı.
     Binasını yıktırmayan için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabilecek. Askeri yasak bölgeler, Hazine'nin özel mülkiyetindeki riskli alanlarda ve rezerv yapı alanlarındaki taşınmazlardan kamu idarelerine tahsisli olanlar, TOKİ ve belediyeye bedelsiz devredilebilecek.
     Riskli yapıların yıktırılmasında hak sahipleriyle anlaşma yoluna gidilecek. Anlaşmayla tahliye edilen yapıların maliklerine kira yardımı yapılabilecek. Riskli bulunan yapıların hak sahiplerine, bu yapıların yıktırılması için 60 günden az olmamak üzere süre verilecek.
     Ayrıca kentsel dönüşüm projelerinde, belediyelerle hareket edilecek. Yasayla belediyelere her türlü ödenek aktarımı, teknik ve mali destek sağlanacak.

Bir saniye bile vakit geçirmeyeceğiz
     Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'de konut stokunun 20 milyona yaklaştığını, bunların yüzde 40'a yakınının elden geçmesi gerektiğini bildirdi.
     Bunu periyotlara bölerek 2, 5, 10, 15, 20 yıllık zaman dilimlerine yayarak yapmak gerektiğini ifade eden Bayraktar, ''Çünkü çok büyük maliyeti var. Bunu mutlaka yapacağız. Bu Bakanlığımın ana kaidesi, ana kulvarı. Bu konuda çok ciddiyiz ve bir o kadar da heyecanlıyız. Bir saniye bile vakit geçirmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 18.05.2012 00:07
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Yıkım
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