Bolu

'nun

Mudurnu

ilçesinde

Ahilik

kültürünün bir parçası olarak 707 yıl önce başlayan ve her hafta cuma namazı öncesinde yapılan "

esnaf duası

" kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Osmanlı dönemindeki Ahilik kültürünün halen yaşatılmaya çalışıldığı ilçede her hafta cuma namazından önce tüm esnafın katılımıyla esnaf duası yapılıyor.

İlçe merkezindeki Orta Çarşı ve Demirciler Çarşısı'nda iş yeri bulunan esnaf ve ilçe sakinleri cuma selası okunduktan sonra dua ediyor. Duanın ardından bazı vatandaşlar vefat eden yakınları için "hayır ekmeği" ikram ederken, bazıları da şeker ve lokum dağıtıyor.

"Esnaf duası", yaz kış, yağmur çamur demeden her hafta devam ettiriliyor. Bu haftaki "esnaf duası" ise kar yağışı altında yapıldı.

AA