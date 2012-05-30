Esnaf Bond'tan ne umdu, ne buldu

ADANA

Dünyaca ünlü James Bond serisinin son filmi ''Skyfall''un bazı sahnelerine ev sahipliği yapan Adana'da, bazı kesimler çekimlerin kentin tanıtımına katkı sunacağı umut ederken, bazı esnaf ise kapanan cadde ve sokaklar nedeniyle sıkıntılı günler yaşadıklarını belirtti.

James Bond serisinin son filmi ''Skyfall''un Adana çekimleri iki etapta tamamlanırken, yaklaşık 1 ay süresince kentin değişik noktalarında cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Bu nedenle Adana esnafı ''007'' koduyla tanınan James Bond'un çekimlerinden beklediği ekonomik katkıyı bulamadı.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kazım Barışık, yaptığı açıklamada, James Bond filminin bir bölümünün Adana'da çekilmesinden dolayı bazı esnafların sıkıntılı günler yaşadığını, bu anlamda esnafa ekonomik bir katkısının olmadığını söyledi.