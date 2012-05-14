Eski TBMM Başkanvekili Gülpınar vefat etti

Gülpınar, Ankara'daki evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarınca hastaneye kaldırılan Gülpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AK Parti Şanlıurfa Miletvekili Kasım Gülpınar'ın babası Eyyüp Cenap Gülpınar'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Ankara'dan uçakla Şanlıurfa'ya getirilip, Siverek ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
Siverek ilçesinde 1943'te dünyaya gelen Gülpınar, 18, 19, 20, 21. dönemlerde Şanlıurfa milletvekili, 48. Hükümette Devlet Bakanı ve 23. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunmuştu.
AA