Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118235
ALTIN
162.680
DOLAR
3.8382
STERLİN
5.3283
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Eski TBMM Başkanvekili Gülpınar vefat etti

Eski Devlet Bakanı ve eski TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar (69), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Eski TBMM Başkanvekili Gülpınar vefat etti

Eski Devlet Bakanı ve eski TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar (69), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 09:05
1407 Okunma
Eski TBMM Başkanvekili Gülpınar vefat etti

     Gülpınar, Ankara'daki evinde dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Yakınlarınca hastaneye kaldırılan Gülpınar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 
      AK Parti Şanlıurfa Miletvekili Kasım Gülpınar'ın babası Eyyüp Cenap Gülpınar'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde Ankara'dan uçakla Şanlıurfa'ya getirilip, Siverek ilçesinde toprağa verilmesi bekleniyor.
      Siverek ilçesinde 1943'te dünyaya gelen Gülpınar, 18, 19, 20, 21. dönemlerde Şanlıurfa milletvekili, 48. Hükümette Devlet Bakanı ve 23. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevinde bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 01:06
Anahtar Kelimeler:
Vefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ