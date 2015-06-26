Eski radyoları evinde saklıyor

OSMANİYE - Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen teknolojiye yenik düşen antika radyoların çöpe gitmesine gönlünün razı olmadığını belirterek, zaman içerisinde koleksiyonuna saat, çakmak, tüfek, plak, tespih gibi eşyaları da eklediğini söyledi.



Meslek hayatı boyunca topladığı yaklaşık 250 parça eşyayı bakım ve onarımdan geçirdikten sonra evinin salonunda ve odalarında yaptırdığı raflara koyduğunu belirten Şahan, "Bazı radyoları, çöpe atan insanların elinden alarak eve getirip tamir ettim. Bazılarını il il dolaşarak satın aldım. Merakımı bilen dostlarımın da getirdiği oldu. Bu sürede yaklaşık 100 radyoyu uzun uğraşlar sonucu biriktirdim" dedi.



Bu eski radyo ve eşyaların kendisi için önemine dikkati çeken Şahan, şunları kaydetti.



"Bu radyolar, tespihler ve antika eşyalar benim hayatımın bir parçası, hepsi benim için kıymetli, zamanında ne emekler verilerek düşünülmüş, yapılmış. Yenisi çıktı diye radyo atılır mı? Hepsini tamir ettim, devamlı bakımını yapıyorum, kaldırıyorum. Şu an evimde eski radyolar, gramofonlar, taş plaklar, eski fotoğraf makineleri, tüfekler, çakmaklı tüfekler, 650 metre bantları çalan teypler, tespihler, Osmanlı döneminden kalma eski tarihi eser değerinde resimler, padişahların birbirine hediye ettiği üzerinde Allah yazan kahve değirmeni, muhtar çakmakları ve semerci makası gibi 250 parça antika eşya var."



Eşi Şadiye Şahan'ın da antika eşyalara meraklı olduğunu ve kendisine yardım ettiğini belirten Şahan, "Seviyoruz bunları, eşim de seviyor. Hayatımızın bir parçası oldu. Bazen eski plakları takıp dinliyoruz, bazen geçmişi yad ediyoruz. Bunların arasında yaşayıp gidiyoruz" diye konuştu.



