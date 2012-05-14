Eski milletvekili Cumur, kazada hayatını kaybetti

Havza ilçesindeki trafik kazasında eski AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur öldü, beraberindeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Samsun yönüne gelen sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 TS 444 plakalı cip, Toptepe yöresinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobilde bulunan eski AK Parti Trabzon Milletvekili Mustafa Cumur, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Coşkun Kara, Fazlı Yüksel ve Nuri Yüksel, Samsun Eğitim ve Araştırma ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi hastanelerine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Cumur'un cenazesinin Trabzon'a gönderileceği öğrenildi.

Mustafa Cumur, 22. ve 23. dönem AK Parti Trabzon Milletvekili olarak görevde bulundu.