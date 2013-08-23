Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

ESK kombinalarını kasaplara açacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, TOKİ işbirliğinde şehir dışında modern ihtisas kombinaları kurarak belli günlerde kesim için kasaplara da hizmet verecek.

ESK kombinalarını kasaplara açacak

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, TOKİ işbirliğinde şehir dışında modern ihtisas kombinaları kurarak belli günlerde kesim için kasaplara da hizmet verecek.

23 Ağustos 2013 Cuma 17:29
2406 Okunma
ESK kombinalarını kasaplara açacak
ANKARA 

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, TOKİ işbirliğinde Sakarya, Adana, Diyarbakır, Van ve Ankara'da şehir dışında modern kombinalar kuracaklarını belirterek, "Bu kombinaları haftanın belli günleri kasaplara da açacağız gelsin kesimini yapsın diye" dedi.

Kemaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski adıyla Et ve Balık Kurumu olan ESK'nın bir yapılanmadan geçtiğini ve bu kapsamda yeni logosunun belirlendiğini bildirdi. ESK iş yeri ve mağaza tabelalarının bu yeni logoya göre düzenlendiğini anlatan Kemaloğlu, çalışmalar sonucunda ESK'nın düzenleme kurumu yapısına kavuştuğunu söyledi. Kurumun ihtiyaç duyulduğu zamanlarda aktif olarak piyasada yer alacağını belirten Kemaloğlu, "Piyasadaki payımız yüzde 3-3,5 civarında. Ama yüzde 1 ile de piyasayı yönetebilirsiniz. Önemli olan nerede, hangi vurucu şekilde piyasada olabildiğiniz. Biz işin düzenleme tarafına yoğunlaşmak istiyoruz" diye konuştu.

ESK'nın yurt çapında 10 iş yeri bulunduğunu ve bunların 9'unun kombina olduğunu anımsatan Kemaloğlu, "Kombinalar bu ülkenin değerleri. Bunları kapatmak gibi bir şey söz konusu değil" ifadesini kullandı. TOKİ işbirliğinde, ESK kombinalarının şehir içinde bulunduğu Sakarya, Adana, Diyarbakır, Van ve Ankara'da şehir dışında modern kombinalar kuracaklarını bildiren Kemaloğlu, "TOKİ işbirliğinde şehir dışında modern ihtisas kombinaları yapacağız. Bu kombinaları haftanın belli günleri kasaplara da açacağız gelsin kesimini yapsın diye" şeklinde konuştu.

"Balık görev tanımında olacak"

Kemaloğlu, ESK'ya ait et ve balık satış mağazaları ile isim hakkıyla çalışan 63 mağazanın faaliyetlerinin devam edeceğini de dile getirdi. ESK'nın Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile imzaladığı protokol sayesinde besicilerin artık Kuruma teminat ödemek zorunda kalmayacağını belirten Kemaloğlu, bu şekilde besicilerin rahatladıklarını söyledi. 

ESK'nın görev tanımının yer alacağı ana statüsünün henüz Yüksek Planlama Kurulu'ndan çıkmadığını anlatan Kemaloğlu, bu nedenle süt konusunda mesaj veremediğini ancak süt konusunda da ete benzer bir düzenleme yapısı öngördüklerini ifade etti. Kemaloğlu, ayrıca ESK'nın isminde yer almayan balığın, görev tanımında bulunacağını ve Kurumun balık piyasasındaki düzenleme yetkisinin geçerli olacağını da sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 23.08.2013 17:31
Anahtar Kelimeler:
TOKİSütEt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ