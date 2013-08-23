ESK kombinalarını kasaplara açacak

ANKARA

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, TOKİ işbirliğinde Sakarya, Adana, Diyarbakır, Van ve Ankara'da şehir dışında modern kombinalar kuracaklarını belirterek, "Bu kombinaları haftanın belli günleri kasaplara da açacağız gelsin kesimini yapsın diye" dedi.

Kemaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski adıyla Et ve Balık Kurumu olan ESK'nın bir yapılanmadan geçtiğini ve bu kapsamda yeni logosunun belirlendiğini bildirdi. ESK iş yeri ve mağaza tabelalarının bu yeni logoya göre düzenlendiğini anlatan Kemaloğlu, çalışmalar sonucunda ESK'nın düzenleme kurumu yapısına kavuştuğunu söyledi. Kurumun ihtiyaç duyulduğu zamanlarda aktif olarak piyasada yer alacağını belirten Kemaloğlu, "Piyasadaki payımız yüzde 3-3,5 civarında. Ama yüzde 1 ile de piyasayı yönetebilirsiniz. Önemli olan nerede, hangi vurucu şekilde piyasada olabildiğiniz. Biz işin düzenleme tarafına yoğunlaşmak istiyoruz" diye konuştu.

ESK'nın yurt çapında 10 iş yeri bulunduğunu ve bunların 9'unun kombina olduğunu anımsatan Kemaloğlu, "Kombinalar bu ülkenin değerleri. Bunları kapatmak gibi bir şey söz konusu değil" ifadesini kullandı. TOKİ işbirliğinde, ESK kombinalarının şehir içinde bulunduğu Sakarya, Adana, Diyarbakır, Van ve Ankara'da şehir dışında modern kombinalar kuracaklarını bildiren Kemaloğlu, "TOKİ işbirliğinde şehir dışında modern ihtisas kombinaları yapacağız. Bu kombinaları haftanın belli günleri kasaplara da açacağız gelsin kesimini yapsın diye" şeklinde konuştu.

"Balık görev tanımında olacak"

Kemaloğlu, ESK'ya ait et ve balık satış mağazaları ile isim hakkıyla çalışan 63 mağazanın faaliyetlerinin devam edeceğini de dile getirdi. ESK'nın Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile imzaladığı protokol sayesinde besicilerin artık Kuruma teminat ödemek zorunda kalmayacağını belirten Kemaloğlu, bu şekilde besicilerin rahatladıklarını söyledi.

ESK'nın görev tanımının yer alacağı ana statüsünün henüz Yüksek Planlama Kurulu'ndan çıkmadığını anlatan Kemaloğlu, bu nedenle süt konusunda mesaj veremediğini ancak süt konusunda da ete benzer bir düzenleme yapısı öngördüklerini ifade etti. Kemaloğlu, ayrıca ESK'nın isminde yer almayan balığın, görev tanımında bulunacağını ve Kurumun balık piyasasındaki düzenleme yetkisinin geçerli olacağını da sözlerine ekledi.