'Eşek cezasına eşek hediye'

Nazilli Kaymakamlığı, odun taşımakta kullandığı eşeğe iyi bakmadığı gerekçesiyle 73 yaşındaki İrfan Yolal'a önce ceza kesti sonra başka geçim aracı olmadığı için de bir eşek hediye etti.

Kestel Mahallesi’nde yalnız yaşayan ve geçimini 15 yaşındaki eşeğiyle odun taşıyarak sağlayan Yolal'ın eşeğinin, sağlıksız ve bitkin olduğunu gören vatandaşlar, durumu Nazilli Kaymakamlığı’na bildirdi.

Eşeği inceleyen yetkililer Yolal'a, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun ilgili maddeleri gereğince 155 lira para cezası kesip eşeğine de el koydu.

Rahatsız olduğu belirtilen yaşlı eşek, hayvan barınağına götürüldü.

Genç bir eşek hediye edildi

Kaymakam İbrahim Küçük, yaptığı açıklamada, Yolal'ın odun taşıdığı eşeğin hasta olduğunu tespit ettiklerini belirterek, gerekenin yapılması için talimat verdiğini söyledi.

Küçük, "Onu iyileştirmek için vatandaşın uğraştığını ama yöntem olarak, yöntemleri bilmediğini aynı zamanda eşeğin zor toparlanabileceğini söylediler. Bunun üzerine bizim arkadaşlara 'Hemen inceleyin' dedim. Hayvan haklarına aykırı hareketinden dolayı cezai işlem de uyguladık." dedi.

"Hastalığın çaresini bulamadım"

Yolal'ın durumunu da incelediklerine dikkati çeken Küçük, 'Vatandaşın mağdur olmaması için daha genç ve daha çok çalışabilen bir hayvan alınması talimatını verdim. Arkadaşlarımız da aldılar, gerekli yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Önce ceza alan sonrasında eşek hediye edilen Yolal ise 3 ayda bir yaşlılık maaşı aldığını ve yalnız yaşadığını aktararak, "Bazen eşeğimle odun taşıyorum. Eşeğim rahatsızlandı. 14-15 yıldır eşek benim yanımdaydı. Hastalığın çaresini bulamadım. En son şikayet ettiler, hastalığından dolayı eşeğimi götürdüler. Yeni bir eşek alıverdiler. Sağ olsun, teşekkür ederim, Allah razı olsun devletten." diye konuştu.