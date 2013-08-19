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Esed bombalıyor Kürtler kaçıyor

Esed güçlerinin bombaladığı yerleşim yerlerinden kaçarak Irak'a geçiş yapan Suriyeli sayısı 20 bini geçti.

Esed bombalıyor Kürtler kaçıyor

Esed güçlerinin bombaladığı yerleşim yerlerinden kaçarak Irak'a geçiş yapan Suriyeli sayısı 20 bini geçti.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 17:21
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Esed bombalıyor Kürtler kaçıyor
ERBİL

İç savaşın sürdüğü Suriye’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne(IKBY) sığınmacı akını devam ediyor.

Suriye ile Irak arasındaki gümrük kapısı Peşhabur’un değişik noktalarından IKBY bölgesine bugün 5 bin insan geçiş yaptı. IKBY yetkilileri, daha önce geçişlerin yapıldığı Dicle Nehri üzerinde kurulu köprüden geçişin güvenli olmadığını belirterek, güzergâhı değiştirdi.

İki günden bu yana tarihi köprünün aşağı kısımlarında kalan Semela bölgesinden sabahın erken saatlerinde başlayan geçişlerde, binlerce savaş mağduru kadın, çocuk, yaşlı Irak'a geçti. Çoğu sığınmacının, zahmetli ve tehlikeli yolculuğa rağmen Irak’a ayak bastıklarında rahat nefes aldıkları gözlendi.

İç savaş, ölüm ve açlık korkusuyla yollara dökülen Suriyeliler, 6 kilometrelik yolu yürüyerek katettiklerini belirterek, “Köylerimizde kimse kalmadı. Herkes bu tarafa kaçıyor. Can güvenliğimiz ve yiyecek bir lokma ekmeğimiz yoktu” ifadelerini kullandı.

- Rejim Kürtleri de bombalıyor

Bombardımanda canlarını zor kurtardıklarını vurgulayan Suriyeli sığınmacılar, “Rejim Kürtleri de bombalıyor. Derika Hamko ilçesi ve köylerine Esed’in uçakları bu sabahtan itibaren bomba yağdırdı. Rojava (Suriye’nin kuzeyi) boşalıyor” şeklinde konuştular.

Civin isimli Suriyeli kız Kamışlı’dan Irak'a annesi ve kardeşleriyle geldiğini, savaşın yaşadıkları bölgeye de sıçradığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Savaş olmasaydı bu hallere düşmezdik. Elektrik ve suyumuz yoktu. Artık insanların yaşama imkânı kalmadığı için herkes gibi bizler de yerimizi yurdumuzu terk ettik.”

Suriyeli sığınmacıların geçiş güzergâhının üzerinde farklı yerlerde kontrol noktaları oluşturan Peşmergeler, sığınmacıları belli bir noktaya kadar küçük otomobillerle ulaştırıyor. Peşmergeler daha sonra sığınmacıları kayıtlarının yapılmasının ardından midibüs ve otobüslerle kamp yerlerine naklediyor.

- Binlerce Suriyeli artık Irak’taki kamplarda yaşam mücadelesi verecek

Geçiş güzergâhı boyunca kilometrelerce yol yürüyen Suriyeli sığınmacılara, su ve yiyecek dağıtımı yapıldı. Ulaşımı koordine eden mühendis Arif Mustafa, “Artık kayıtları, çok düzenli yapamıyoruz zira bir insan seliyle karşı karşıyayız. Kadınlar, çocuklar, perişan olmuş insanlar, bölgemize akın ediyorlar. Kesin ve net rakamı şu anda veremem ama geçiş yapan insan sayısı 20 bini aştı” dedi.

Peşhabur Sınır Kapısı yetkilileri ve Peşmerge sorumluları, geçişlerin ne zamana kadar süreceğini tahmin edemediklerini vurguluyor.

Sınır kapısından otobüslere bindirilen Suriyeli sığınmacılar, daha sonra Erbil ve Süleymaniye’de bulunan kamplara yerleştiriliyor.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 17:22
Anahtar Kelimeler:
Esed Bombalıyor Kürtler Kaçıyor
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