Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Erzurum'a ''kar'' sürprizi

Erzurum'da yazı beklerken vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyorlar.

Erzurum'a ''kar'' sürprizi

Erzurum'da yazı beklerken vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyorlar.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:21
418 Okunma
Erzurum'a ''kar'' sürprizi

Alçak basınç sisteminin etkisi altında bulunan Erzurum'da gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur yerini bir süre sonra kar yağışına bıraktı.

Mayıs ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle korunmaya çalışırken, şaşkınlıklarını da gizleyemediler.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Erzurum'da son 3 saatte etkili olan sağanakla birlikte metrekareye 14 kilogram yağış düştüğünü belirterek, şehir merkezi ve yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olduğunu bildirdiler.
Erzurum'da bu yıl en son mart ayının sonunda kar yağışının görüldüğünü ifade eden yetkililer, hava tahmin raporlarında sağanak beklediklerini ancak kar yağışıyla karşılaşıldığını kaydettiler.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Kentte etkili olan sağanak yerini bir süre sonra kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından Sanayi, Şükrüpaşa, Gez, Yıldızkent ve Dadaşkent semtlerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da kendi yöntemleriyle suyu tahliye etmeye çalıştı. 
Şehrin bazı semtlerinde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:22
Anahtar Kelimeler:
Kar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
limozin 2013-04-10 12:51:15

limozin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ