Erzurum'a ''kar'' sürprizi

Alçak basınç sisteminin etkisi altında bulunan Erzurum'da gün içerisinde aralıklarla etkili olan yağmur yerini bir süre sonra kar yağışına bıraktı.



Mayıs ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar, çeşitli yöntemlerle korunmaya çalışırken, şaşkınlıklarını da gizleyemediler.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Erzurum'da son 3 saatte etkili olan sağanakla birlikte metrekareye 14 kilogram yağış düştüğünü belirterek, şehir merkezi ve yüksek kesimlerde ise kar yağışının etkili olduğunu bildirdiler.

Erzurum'da bu yıl en son mart ayının sonunda kar yağışının görüldüğünü ifade eden yetkililer, hava tahmin raporlarında sağanak beklediklerini ancak kar yağışıyla karşılaşıldığını kaydettiler.

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Kentte etkili olan sağanak yerini bir süre sonra kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından Sanayi, Şükrüpaşa, Gez, Yıldızkent ve Dadaşkent semtlerinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar da kendi yöntemleriyle suyu tahliye etmeye çalıştı.

Şehrin bazı semtlerinde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar da çekici yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.