ERZURUM

Türkiye'nin en soğuk kentlerinden Erzurum'da nisan ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının gece sıfırın altında 7 dereceye düşmesi nedeniyle şadırvanlar ve süs havuzları buzla kaplandı.

Kış aylarında hava sıcaklığının zaman zaman gece sıfırın altında 35 dereceye kadar düştüğü ve buzlanma nedeniyle sıklıkla kazaların meydana geldiği Erzurum'da nisan ayında yaşanan soğuk hava kışı aratmadı.

Ülkenin güneyi başta olmak üzere diğer bölgelerinde insanlar sıcak havanın keyfini sürerken "Erzurum, 11 ay beyaz, 1 ay ayaz, gerisi de yaz gardaş yaz" deyimiyle soğuk havası ozanların türkülerine de konu olan kentte ise kıştan günler yaşıyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece ölçülen kentte, şadırvanlar ve süs havuzları buzla kaplandı, şelalelerde ise buz sarkıtları oluştu.