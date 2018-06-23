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Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Erzincan'ın Tercan ilçesinde elektrik akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

Erzincan'ın Tercan ilçesinde elektrik akıma kapılan işçi hayatını kaybetti.

23 Haziran 2018 Cumartesi 17:30
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Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

ERZİNCAN

İlçeye bağlı Mercan beldesi merkezinde elektrik direğindeki hatta arıza olduğu ihbarını alan Aras Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri bölgeye gitti.

Arızanın olduğu direğe çıkan işçilerden Mürsel Güneş (42), elektrik akımına kapılarak zemine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 122 Acil Servis ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırılan Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güneş'in cenazesi otopsi için Erzurum Adli tıp Kurumuna gönderildi.

Mürsel Güneş'in ölüm haberini alan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzincanElektrikAkımİşçi
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