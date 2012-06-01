Erken rezervasyon algısı değişecek

ANKARA - Kampanya ile Türk vatandaşlarının fiyat avantajlarından yararlanmasının yanı sıra tatil planı algısını yerleştirmek de amaçlanıyor. Bakanlık ve turizm sektörü, önümüzdeki yıl düzenlenecek kampanyada tatilcilerin daha uygun fiyata tatil yapabilecekleri ilkbahar ve sonbahar aylarına yönelmelerini hedefliyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Erken rezervasyon kampanyalarından çıkardığımız en önemli derslerden biri de budur. İnsanların planlamalarını biraz daha öne çekmelerini ya da geri itmelerini sağlamak" şeklinde konuştu.