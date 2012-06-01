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Erken rezervasyon algısı değişecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektörün katkılarıyla 4 yıl önce başlatılan erken rezervasyon kampanyasına katılım artarak sürüyor

Erken rezervasyon algısı değişecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektörün katkılarıyla 4 yıl önce başlatılan erken rezervasyon kampanyasına katılım artarak sürüyor

01 Haziran 2012 Cuma 12:35
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Erken rezervasyon algısı değişecek
ANKARA - Kampanya ile Türk vatandaşlarının fiyat avantajlarından yararlanmasının yanı sıra tatil planı algısını yerleştirmek de amaçlanıyor. Bakanlık ve turizm sektörü, önümüzdeki yıl düzenlenecek kampanyada tatilcilerin daha uygun fiyata tatil yapabilecekleri ilkbahar ve sonbahar aylarına yönelmelerini hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Erken rezervasyon kampanyalarından çıkardığımız en önemli derslerden biri de budur. İnsanların planlamalarını biraz daha öne çekmelerini ya da geri itmelerini sağlamak" şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 04:36
Anahtar Kelimeler:
Rezevarsyon
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