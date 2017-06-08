Erkek Oyuncular (Yeni Nesil)

KOÇ BURCU

BARIŞ ARDUÇ

Güneş burcu: Koç

Ay burcu: Balık

Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği:

Baş bölgesi dikkat çeker. Muhtemelen yüzünde belirgin bir iz olabilir. Bu bazen ben veya bazen yara izi de olabilir. Bazen kızıla bakan bakırımsı sağları olabilir. Ateş elementi güçlüyse. Kaslı geniş omuzlu erkeksi bir vücut yapısı olabilir.

Belirli karekteristik özelliği: Aceleci ve sabırsız bir yapısı vardır.

Güneş Koç: burcunda olduğundan; heyecanlı, sabırsız, cesur, meraklı ve atakdır.

Ancak sonu tam düşünülmeden kalkışılan işlerden; hevesi çabuk geçeceğinden, pişmanlık duyabilir.

Ay Balık’ta olduğundan; hümanist bir yapıya sahiptir. olan Hande Doğandemir iyilik yapmaktan, başkalarının hayrına bir şeyler yapmaktan duygusal olarak beslenir.

Oldukça romantik biridir.

Merkür’ü Boğa olduğundan sabit fikirli olduğunu söyleyebilirim. İnandığı doğrularından asla vazgeçmez. Kararlarını çok ağır alır.

Venüs’ü Balık burcunda olduğundan; romantik ilişkilerden yanadır. Masal gibi aşk ilişkisi yaşayabilir.

Sanatsal yetenekleri vardır. Sanattın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir. İlham gerektiren yaratıcılıklarda başarılıdır.

Mars’ı Başak’ta olduğundan en ufak detayı gözden kaçırmayacak, cesurca işlere kalkışacaktır. Ancak “acelecilik” nedeniyle; “sonu detaylıca düşünülmeden kalkışılan işler” kendisini üzebilecektir.

Bu konum ile rutin hareketlerin hayatında kolaylıkla yer alabileceğini görüyoruz. Yani bir spor dalını seçtiğinde hayat boyu onu rahatlıkla gerçekleştirebilir.

Özen gerektiren çalışmalarda başarılı olur. Sabır ile “mükemmelliği” yakalayana kadar uğraşır. Hoşuna gitmeyen bir durumla karşılaştığında ise; karşısındakini acımadan eleştirebilir. Ama bunu gerçekten “özensiz” bir durumla karşılaşırsa yapar.

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-BOĞA BURCU-

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983 Gaziantep

Güneş burcu: Boğa

Ay burcu: Aslan

Elementi: Toprak

Belirgin fiziksel özelliği: Kalın boyun yapısı en belirgin fiziksel özelliğidir.

Belirli karekteristik özelliği: Ayakları hep sağlam yere basar.

Güneş’i Boğa burcunda olduğundan ; hareketleri ağırdır.

Dünya’ya “dünyevi zevkleri” deneyimlemeye geldiğini söyleyebiliriz.

Dokunma, tad alma, koku alma gibi duyularına yönelik her türlü zevki yaşamak ister.“Tad alma” duyusu oldukça gelişmiş olduğundan; doğuştan bir gurmedir. Dikkat etmezse kilo almaya eğilimlidir.

Ay’ı Aslan burcunda olduğundan; sahne ve spot ışıkları, sanat ve yaratıcılıkla ilgilenmekten hoşlanır.

Arkadaşları ve çevresi tarafından yaptıklarının onay görmesi ve takdir edilmek onun için çok önemlidir. Adeta alkışla beslenir

Merkür’ü Boğa olduğundan sabit fikirli olduğunu söyleyebilirim. İnandığı doğrularından asla vazgeçmez. Kararlarını çok ağır alır. Fakat aldığı bir kararda ayakları sağlam yere basar.

Sesi ve diksiyonu oldukça “güzel”dir.

Venüs Yengeç burcunda olduğundan; İkili ilişkilerinde “anaç” koruyan kollayan duygusal kadınlara çekilir.

İlişkilerini empati yaparak yaşar. Duygusal ilişkiler yaşar. Romantiktir.

Mars’i İkizler burcunda olduğundan; sözlü kavgalara girebilir.

Agresyonlarını; fikirleri nedeniyle , “sözlü düello” olarak yaşayabilir.

Başkalarından duyduğu kırıcı sözler ise, kendisini oldukça yaralar…

İletişim konusunda başkalarına yol gösterip onları olumlu yönde yapılandırırken, kendini bu yönde değiştiremez.

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-İKİZLER BURCU-

KEREM BURSIN

4 Haziran 1987 Istanbul

Güneş burcu: İkizler

Ay burcu: Başak

Elementi: Hava

Belirgin fiziksel özelliği: Ellerini çok hızlı kullanır. İnce uzun parmakları ile dikkat çeker.

Karakteristik özelliği: Zihni çok hızlı çalışan, konuşmayı seven bir yapısı vardır.

Güneş’i İkizler burcunda olduğundan; kendisinin “iletişim” yönüyle gelişmiş bir “entelektüel” olduğunu söyleyebiliriz.

Oldukça hızlı davranan, özellikle kurduğu “iletişimleriyle” dikkatleri üzerine çeken biri. Zihinsel faaliyetleri hızlıdır.

Oldukça çabuk konuşan bir yapısı olabilir. Sabırsız olduğundan, son söyleyeceğini ilk başta söyleyebilir.

Duygusal değildir. Daha çok mantığı ile hareket eder ve zekasına çok güvenir.

Ay Başak’ta ayrıntıya önem verir. Mükemmellikten hoşlandığından, işlerinde son derece titiz çalışır.

En ufak detayı gözden kaçırmaz. Bir şeyleri tekrar, tekrar yapmak; onu sıkmaz.

Temiz ve titizliği ile dikkatleri çeker. Dağınık ortamlardan hoşlanmaz.

Merkür Yengeç: Milliyetçi bir zihne sahiptir. Koruyup, kollayan söylemleri olur. Karşısındakine empati yapar. Çok iyi bir psikolog gibi öğüt verir. Arkadaşları onun omzunda ağlamaya bayılır. Bu yönü çok güçlüdür.

Venüs Boğa Sanat, güzellikler, estetik ve keyfe düşkündür. 5 duyusuna hitap eden duyusal zevkler önemlidir. Yeteneklidir. Sanatın herhangi bir dalı ile uğraşabilir. Doğıştan güzel bir sese sahip olabilir.

Doğaya sever. Güzel kokan çiçeklere özel bir düşkünlüğü vardır.

İkili ilişkilerinde uyum denge ve saygı vardır. Partnerine sadakat ve bağlanma duygusu güçlüdür. Romantik ve şefkatlidir. “Sahiplenme duygusu” bazen partnerini sıkabilir.

Tez canlı değildir. Aksine çok iyi düşünerek sağlam kararlar alır. İlişkide sabırlıdır. Sabittir.

Ağır ve emin adımlarla ilerler.

Maddiyat önemlidir. Bir kolleksiyoner olabilir. Lüks mimariye düşkündür.

Mars’ı Yengeç’te olduğundan; evine ve ailesine karşı “koruyup, kollayan, kol kanat geren” bir yapısı vardır. Tüm enerjisini bu uğurda harcayabilir.

Ancak, Mars Yengeç’te iyi konumda değildir, dolayısı ile bu enerji onu yorabilir.

Sahip olduğu, kendisini yıpratan enerjisini, “su sporları” ile açığa çıkarmak; en doğru kullanım şekli olacaktır.

Hayatında ki erkek figürleri (baba, eş, kardeş, arkadaş, sevgili) “koruyup, kollayan” kişiler olacaklardır. Empati yönü gelişmiş kişilerdir.

Genelde hayatında agresyonlar ve kavgalardan uzak durmaya çalışır. Bu yönünü genelde bastırır. Ancak “ailesi” söz konusu olduğunda; “savaşçı” ruhu açığa çıkar.