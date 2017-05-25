Erkek Oyuncular

TERAZİ BURCU

ÇAĞATAY ULUSOY

• Belirgin fiziksel özelliği: Yakışıklığı, doğuştan almış olduğu estetik özelliği ile dikkat çeker.

• Belirli karekteristik özelliği: Güneş’i Terazi burcunda olduğundan; son derece uyumlu, dengeli, kendinden çok karşısında ki kişiyi düşünen, başkalarının haklarına saygı duyar. İkili ilişkilere önem veren biridir .

Başkaları ile iletişim kurmaktan; sürekli bir şeyler öğrenmekten, magazinden oldukça büyük keyif allır.

Entelektüel bir kişi olup; neredeyse her konu hakkında, fikir beyan edebilecek bilgi birikimine sahiptir. Bilgiden duygusal olarak beslenir.

Ay Akrep: Sezgileri çok güçlüdür. Etrafında olup biteni hemen bir ortama girdiğinde hisseder.

Araştırmaktan, derinlemesine bir konuyu incelemekten, bir konuyu mükemmelleştirmekten ekstra keyif alır.

Tutkulu olarak bir konuya bağlanır ve ya hep, ya hiç yaklaşımıyla sonuna kadar gider.

Dedektiflik gibi doğal bir yeteneği vardır.

Duygusal olarak beslendiği alanlar, derin tutku ile bağlandığı konular. Aşkta da böyledir. Hiç olayı üstünkörü ele almaz. Tüm benliğini verir ve bundan da keyif alır.

Kışkançtır.

Merkür Başak:

Venüs’ü Başak’ta olduğundan; temiz ve titizliği ile dikkatleri üzerine çeker. Çiçek kokulu ortamları sever. Şifalı bitkiler ve botanik ilgisini çekebilir.

Çiçeklere “aşk” duyacak kadar sevgi besler. Güzelliğin ayrıntıda gizli olduğunu bilir. Detaylara önem verir.

Mars’i İkizler burcunda olduğundan; sözlü kavgalara girebilir.

Agresyonlarını; fikirler nedeniyle , “sözlü düello” olarak yaşayabilir.

Başkalarından duyduğu kırıcı sözler ise, kendisini oldukça yaralar…

İletişim konusunda başkalarına yol gösterip onları olumlu yönde yapılandırırken, kendini bu yönde değiştiremez.

AKREP BURCU

BERK OKTAY

28 Ekim 1982 Ankara

• Güneş burcu: Akrep

• Ay burcu: Balık

• Elementi: Su

Belirgin fiziksel özelliği:

Derin bakan gözleri en belirgin fiziksel özelliğidir.

Belirli karekteristik özelliği:

Tutkulu bir kimliğe sahiptir. “Ya hep, ya hiç” mantığı ile her olaya yaklaşır.

Güneş’i Akrep burcunda olduğundan gizemli ve çekici bir yapıya sahiptir. Son derece derin bir kişiliğe sahiptir.

Ay’ı Balık’ta olduğundan; hümanist bir yapıya sahiptir. olan Hande Doğandemir iyilik yapmaktan, başkalarının hayrına bir şeyler yapmaktan duygusal olarak beslenir.

Oldukça romantik biridir.

Merkür’ü de Terazi burcunda olduğundan; doğuştan bir “diplomat” diyebilirim. İkili ilişkilerinde sözlü iletişim ustasıdır adeta. Bu gelişmiş özelliğini diplomaside de oldukça başarı ile kullanır.

Venüs’ün Akrep burcunda oluşu kendisine; karşı konulmaz bir çekicilik verir. Karşı konulmaz bir karizmatik tarafı vardır.

Aşklarını tutkulu yaşar. Genelde ya siyah ya beyaz diye baktığından aşk konusunda da toleransı pek yoktur. Bir kere aşık oldu mu, sevdiğine “ya benimsin, ya kara toprağın” şeklinde yaklaşabilir. Derin bir sevgi ile sevdiğinden; biten bir ilişkide kolay, kolay ayrılamaz.

Mars Yay burcunda olduğundan; İnançlar için mücadele veren bir yapısı vardır. Patavatsız olabilir. Riske girer ve sonunu düşünmeden maceraya atılabilir.

Spor yapmak için ideal bir konumlanmadır. Bu kişilerin vücutları kolay şekil alır.

Yurt dışında başlarına sık, sık kazalar gelebilir. Yabancılarla başı derde girebilir.

Sakarlıklar yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU

CEYHUN MENGİROĞLU

5 Aralık 1986 İstanbul

• Güneş burcu: Yay

• Ay burcu: Kova

• Elementi: Ateş

Belirgin fiziksel özelliği:

Uzun ve düzgün bacakları ile dikkati çekerler.

Belirli karekteristik özelliği:

Arkadaş canlısı, neşeli bir kişiliktir.

Güneş’i Yay burcunda olduğundan; macera sever, neşeli bir yapıya sahiptir. Arkadaş canlısıdır. Geniş bir vizyona sahiptir. Hemen her konuda fikir sahibi olacak geniş bilgiye sahiptir.

Ay’ı Kova’da olduğundan, özgürlüğüne, marjinal tavırlarına, sıra dışı ve bireysel hareketlerine kabul göstermek gerekir. Çünkü kendisinin duygusal beslendiği alan “özgür”lüğüdür…

Merkür’ü Akrep burcunda olduğundan; derin içerikli konuşur. Araştırmacı bir zihne sahiptir. Bazen zehirli sözler sarf edebilir. Beyni bir dedektif gibi çalışabilir. Araştırmacıdır. Bilim adamlarının sahip olduğu bir zekaya sahiptir. Psikolojiye de eğilimlidir.

Venüs’ün Akrep burcunda oluşu kendisine; karşı konulmaz bir çekicilik verir. Karşı konulmaz bir karizmatik tarafı vardır.

Aşklarını tutkulu yaşar. Genelde ya siyah ya beyaz diye baktığından aşk konusunda da toleransı pek yoktur. Bir kere aşık oldu mu, sevdiğine “ya benimsin, ya kara toprağın” şeklinde yaklaşabilir. Derin bir sevgi ile sevdiğinden; biten bir ilişkide kolay, kolay ayrılamaz.

Mars’ı Balık burcunda olmasından dolayı; kavga ve agresyon ortamında, bazen dağılabilir. Sakin bir yapıdadır, gergin ortamları sevmez.

Sahip olduğu enerjisini, “hayal gücünü” çalıştıracağı işler ile açığa çıkarması; enerjisini en doğru kullanış biçimi olacaktır. Aksi takdirde sürekli bastırdığı, dışarıya yansıtamadığı öfkesi, onu mutsuz eder.

Spor yapmayı sevmeyebilir, ancak hayal gücünü ve duygularını ifade edebileceği, “dans” gibi eforunu harcayabileceği etkinlikler, onu mutlu eder.