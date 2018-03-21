Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117140
ALTIN
166.253
DOLAR
3.9269
STERLİN
5.5079
EURO
4.8220
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı yakalandı
Mersin'de 4 metrelik köpek balığı...
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Uludağ'a üç yeni pist kazandırılacak
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek
Türkiye'nin en büyük termal kenti kuruluyor
Türkiye'nin en büyük termal kenti...
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor

“Erkek Gömleği Giyen Kadınlar”

2018 İlkbahar moda trendlerinde gömlek yine ön planda. Dolapların vazgeçilmezi gömlekler, kullanım tercihlerinin hızla değiştiği günümüzde şıklığını farklı tarzı ile tamamlamak isteyen trend kadınlarında tercihlerinin odak noktası oluyor.

“Erkek Gömleği Giyen Kadınlar”

2018 İlkbahar moda trendlerinde gömlek yine ön planda. Dolapların vazgeçilmezi gömlekler, kullanım tercihlerinin hızla değiştiği günümüzde şıklığını farklı tarzı ile tamamlamak isteyen trend kadınlarında tercihlerinin odak noktası oluyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 11:07
0 Okunma
“Erkek Gömleği Giyen Kadınlar”

Dünyanın en yenilikçi erkek giyim markası Tudors Gömlek, kadınların ilgisini değerlendirerek, Tudors koleksiyonuna extra slim fit gömlekler ve daha feminen desenlerde ekleyerek kadınların değişen ilgisine cevap verecek daha unisex üretimler yapmaya başladı.

Kadınların yeni tercihi Unisex gömlekler  olacak.

Son yılların en çok kullanılan ve moda parçalarının vazgeçilmezi jean-gömlek kombinleri için geniş renk seçenekleri olan Tudors Gömlek’in yeni kreasyonu kadınlar tarafından da büyük beğeni alıyor.

Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın “Tudors Gömlek kreasyonunu oluştururken değişen dünya dinamiklerini göz önünde bulundurmaya özen gösterdik. Kadınların erkek ürünlerine artan ilgisi  Tudors müşterilerinden gelen yoğun istek ve ürettiğimiz gömleklerin özellikle kadınlar tarafından kullanılması, modern kadının farklı olma çabası, yepyeni bir moda akımını gündeme taşıyor. Özgüvenli, dinamik ve farklı durmayı seven kadınlar artık Tudors Gömleklerinden seçim yapabilecekleri renkleri, desenleri bulabilecekler “ dedi.

Mevsimsiz çarpıcı, rengarenk gömlekler

Modası asla geçmeyecek yegane parçalardan olan gömlek, 2018 İlkbahar moda trendlerinde çiçekli, ekoseli, çizgili, kareli ve desenli tasarımları ile bu kez kadınların gardıroplarının bir parçası olacak.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
TUDORSGömlekErkek Gömleği Giyen Kadınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir farkla dünya güzeli olan çocukların Down Cafe hikayesi
Bir farkla dünya güzeli olan çocukların Down Cafe hikayesi
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Mehmetçiğe araç yardımı, Suriye’ye de un yardımı
Mehmetçiğe araç yardımı, Suriye’ye de un yardımı
"Yaşlılık, İkinci Çocukluk Yaşamıdır, Farkı Yaşanmışlıklardır "
"Yaşlılık, İkinci Çocukluk Yaşamıdır, Farkı Yaşanmışlıklardır "
Yerleşik yabancılar 5 yıldır Dalyan Kanalı'nı temizliyor
Yerleşik yabancılar 5 yıldır Dalyan Kanalı'nı temizliyor
Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu
Gölcük, tatilcilerin ilgi odağı oldu
Manisa'da mantar mesaisi
Manisa'da mantar mesaisi
Kars'ta kaçak keklik avcılarına ceza
Kars'ta kaçak keklik avcılarına ceza
Emekli öğretmen 66'sında KOSGEB desteğiyle iş yeri açtı
Emekli öğretmen 66'sında KOSGEB desteğiyle iş yeri açtı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ