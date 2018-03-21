“Erkek Gömleği Giyen Kadınlar”

Dünyanın en yenilikçi erkek giyim markası Tudors Gömlek, kadınların ilgisini değerlendirerek, Tudors koleksiyonuna extra slim fit gömlekler ve daha feminen desenlerde ekleyerek kadınların değişen ilgisine cevap verecek daha unisex üretimler yapmaya başladı.

Kadınların yeni tercihi Unisex gömlekler olacak.

Son yılların en çok kullanılan ve moda parçalarının vazgeçilmezi jean-gömlek kombinleri için geniş renk seçenekleri olan Tudors Gömlek’in yeni kreasyonu kadınlar tarafından da büyük beğeni alıyor.

Tudors CEO’su Yaşar Ayaydın “Tudors Gömlek kreasyonunu oluştururken değişen dünya dinamiklerini göz önünde bulundurmaya özen gösterdik. Kadınların erkek ürünlerine artan ilgisi Tudors müşterilerinden gelen yoğun istek ve ürettiğimiz gömleklerin özellikle kadınlar tarafından kullanılması, modern kadının farklı olma çabası, yepyeni bir moda akımını gündeme taşıyor. Özgüvenli, dinamik ve farklı durmayı seven kadınlar artık Tudors Gömleklerinden seçim yapabilecekleri renkleri, desenleri bulabilecekler “ dedi.

Mevsimsiz çarpıcı, rengarenk gömlekler

Modası asla geçmeyecek yegane parçalardan olan gömlek, 2018 İlkbahar moda trendlerinde çiçekli, ekoseli, çizgili, kareli ve desenli tasarımları ile bu kez kadınların gardıroplarının bir parçası olacak.