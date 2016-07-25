Erdoğan'ın alnından öptüğü genç simge oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Atatürk Havalimanında yaralanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerde yatarken alnından öptüğü 18 yaşındaki Ahmet Onay, meydanlardaki "demokrasi nöbeti"ni sürdüreceklerini söyledi.

Ailesiyle Esenyurt'ta yaşayan Onay, darbe girişiminden haberdar olduktan sonra arkadaşlarıyla Atatürk Havalimanına gitti. Onay, burada darbe girişimine karşı verdiği mücadele sırasında yaralandı. Yere yığılan Onay'ı, özel uçağı Atatürk Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına giderek alnından öptü. Cep telefonuyla çekilen bu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla Onay, darbe girişimine karşı duruşun sembol isimlerinden biri oldu.

Hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından meydanlarda "demokrasi nöbeti"ni sürdüren Onay, o gece yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Onay, bir daha böyle olayların yaşanmamasını dileyerek, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir kalkışma olduğunu belirtmesi üzerine dışarı çıktığını dile getirdi.

"Hiçbir şeyden korkumuz yoktu"

Arkadaşlarıyla Atatürk Havalimanına gittiklerini aktaran Onay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeşilköy istikametinde iki tank, biri kaşla göz arasında kayboldu. Diğeri de zaten önüne geleni ezerek devam ediyordu. Biz de ölmeye gittik oraya. Hiçbir şeyden korkumuz yoktu. Daha doğrusu Türk milletinin yoktu. Çok da gurur duyuyoruz milletimizle de ülkemizle de bayrağımızla da. O anda tankın önünde ani bir manevra yaparak tankı durdurduk. Tankın üstüne vatandaşımızla çıkarak arkadaki askerlerin silahlarını alarak aşağı attık. O sırada zaten onlar da rütbelerini sökerek tanktan indiler, 'zaten biz de bu vatanın askerleriyiz' diyerek. Allah kısmet ederse bu olayları bitirip inşallah sadece PKK ile uğraşacaklarını söylediler. Oradaki askerleri, vatandaşa emanet ederek biz yolumuza devam ettik. Gece saat 4 gibi Cumhurbaşkanımızın uçağı Atatürk Havalimanına indi. O sırada anons yapıldı. Biraz daha dikkatli olmamız gerektiği belirtildi. O esnada F-16 alçak uçuş yaptı, bir patlama sesi oldu. Biz bomba atıyorlar zannettik, savaş falan görmediğimiz için. Herkes yere yattı. Allahu Ekber nidalarıyla."

"Cumhurbaşkanımız eğildi, alnımdan öptü"

Onay, herkesin vatana ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisinden dolayı ölümü göze alarak oraya gittiğini anlatarak, vatandaşların içeriye girmesini sağlamak için ceketini kafasına sararak camı kırdığını kaydetti.

O sırada bir şey fark etmediğini dile getiren Onay, "Hareket de ettiğimiz için yaralandığımı anlayamadım. 5-10 dakika sonra Cumhurbaşkanımızın yanıma geleceği söylendi. Tabii şok etkisiyle hatırlamıyorum. Gözümü açtığım anda bir kalabalık. Cumhurbaşkanımız eğildi, alnımdan öptü. 'Çok mutlu oldum' dedim gibi ama hatırlamıyorum. Videoyu izlediğimde çok mutlu oldum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine "Bize eğilmek yakışmaz, ayağa kalk dediğini" dediğini aktaran Onay, şöyle devam etti:

"Kalkmaya çalıştım ama kalkamadım. O anı hatırlamıyorum. Allah bir daha milletimizi böyle saldırılardan korusun inşallah. Ambulansa bindiğimi hatırlıyorum. Hastaneye götürüldüm. 12 saat hastanede kaldım. Yaralarım tedavi edildi, taburcu oldum. Tekrar meydanlardayız inşallah."

Onay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci bir emrine kadar meydanlarda olacaklarını" sözlerine ekledi.