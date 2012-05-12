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Erdoğan'dan dayakçı personel için talimat

TRT spikeri eşi ve halasını dövmekle suçlanan Başbakanlık müfettişi için Erdoğan talimat verdi.

Erdoğan'dan dayakçı personel için talimat

TRT spikeri eşi ve halasını dövmekle suçlanan Başbakanlık müfettişi için Erdoğan talimat verdi.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 09:56
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Erdoğan'dan dayakçı personel için talimat
TRT spikeri eşi ve halasını dövmekle suçlanan Başbakanlık müfettişi için Erdoğan talimat verdi. Ancak kulislere yansıyan bilgiye göre Özgüç kınama veya uyarı alacak.
Başbakan Tayyip Erdoğan, sunucu olan eşi Serra Karaçam ile eşinin halasını döven Başbakanlık müfettişi Eyüp Özgüç ile ilgili soruşturma talimatı verdi.
Başbakanlık müfettişi Eyüp Özgüç'ün TRT spikeri Serra Karaçam ile 60 yaşındaki halası Neşe Han'ı darp etmesi skandalını Başbakanlık Teftiş Kurulu yürütecek.
Teftiş Kurulu, sanatçı Metin Şentürk'ün yatındaki tartışmayla başlayan, ardından evde devam eden ve fiziksel saldırıya dönüşen olayı baştan aşağı inceleyecek. Soruşturma çerçevesinde Özgüç'ün bilgisine başvurulacağı öğrenildi.
Soruşturmanın neticelenmesi üzerine Özgüç'le ilgili çıkacak karar merak konusu olurken, Sabah Gazetesi'nin haberine göre Özgüç'e uyarı ya da kınama verilecek.
Başbakanlık müfettişi Özgüç'ün Başbakanlık Teftiş Kurulu müfettişi olmasının yanı sıra diğer uğraşlara imza atması da tartışma yarattı. Bu çerçevede Özgüç'ün mütevelli heyeti başkanlığını yaptığı Türk Gelecek Araştırmaları Vakfı'yla ilişkisi de incelenecek.
KORUMA KARARI ALINDI  12 Haziran seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için Başbakanlık müfettişliğinden istifa eden Özgüç, Erdoğan'ın kendisini aday göstermemesi üzerine yeniden Başbakanlığa dönmüştü. Özgüç'ün, eşi ile halasını darp ettiği iddiası medyaya yansımıştı.
Karaçam'ın Özgüç'ten şikâyetçi olması üzerine mahkeme, eşinden dayak yiyen Karaçam ve halası Han için koruma kararı verdi. Karara göre, Eyüp Özgüç, 6 ay süreyle Karaçam'ın evine ve işyerine yaklaşamayacak.


Son Güncelleme: 12.05.2012 01:57
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