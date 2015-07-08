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Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı

İzmir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı

İzmir'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

08 Temmuz 2015 Çarşamba 17:51
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Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 2 kişi tutuklandı
İZMİR 

Yasin T. (32) ve Onur Ö. (27) 4 Temmuz'da Alsancak'taki rekreasyon alanında, Cumhurbaşkanı'na aleni bir şekilde "hareket ve küfür ettikleri" bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedilip polise bildirilmesinin ardından gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen şüpheliler ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak olayı soruşturan savcı, zanlıların adliyeye getirilmelerini istedi. Tekrar gözaltına alınan zanlılar "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Yasin T. buradaki ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, o esnada alkollü olduklarını, hakaret ettiğini hatırlamadığı ileri sürdü.

Onur Ö. de benzer yönde ifade verdi.

7. Sulh Ceza Hakimi Ümit Özmen, şüphelilerin "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işledikleri, ülkemizin protokolünde birinci sırasında olan ve ülkemizi temsil eden devlet başkanına yönelik, kaba bir şekilde ve aleni olarak küfür edilmesi toplumda infaal yaratabilecek bir suç olması, henüz delillerin tam olarak toplanmamış olması" gerekçeleriyle şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.

Zanlıların avukatı, tutuklamaya itiraz edeceklerini belirtti.

AA

Son Güncelleme: 08.07.2015 16:23
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Önce Vatan Gazetesi - Erdoğana Hakaret Ettiği Iddia Edilen 2 Kişi Tutuklandı
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