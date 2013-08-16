Enkazdan en kalabalık 3'üncü üniversiteye

KOCAELİ

Marmara depreminde bütün binaları yıkılan, şu anki rektörünün kayıt için şehre gelen öğrencileri tren garında ikna etmeye çalıştığı Kocaeli Üniversitesi, aradan geçen 14 yılın ardından Türkiye'nin en kalabalık 3'üncü üniversitesi oldu.

Depremde binalarının tamamı yıkıldığı için öğretime ara verilmesi ve tüm çalışanlarının farklı üniversitelere gönderilmesi düşünülen KOÜ, bilimsel çalışma ve yayınları ile de Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasına girmeyi başardı.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara depreminin Türkiye'nin batısı ve sanayinin başkenti şehrinde yaşanmasının afetin etkisinin görülebilirliğini fazlasıyla artırdığını belirterek, medyanın depremin üzerine eskiye göre daha çok düştüğünü ve bilimsel çalışmların arttığını söyledi.

Kayıt yaptıracak öğrencileri tren garında karşılıyorduk

Komsuoğlu, deprem döneminde rektörün eşi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu olduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"YÖK ve kamunun beklentisi üniversiteyi bir süreliğine kapatmaktı çünkü depremde fiziki olanaklarımızın yüzde 100'ünü kaybetmiştik. Buna çok üzülüyorduk. 'Üniversite böyle bir durum yaşamasın, öğretim üyeleri ve öğrenciler gitmesin' diye çok çaba gösterdik. Baki Hoca nasıl bir üniversitemiz olacağını bir maketle ortaya koymuştu. Öğretim üyelerine 'siz şu odada oturacaksınız' diye tek tek gösteriyordu. Aileler çocuklarını kayıt ettirmek istemiyordu. Ben de kayıt yaptırmak için gelen öğrencileri otogardan ve tren garından karşılamaya gidiyordum. Hepsini arabama alıp olanaklarımızı gösteriyordum."

8,5 şiddetinde depremde bile ameliyat yapılabilen hastane

Komsuoğlu, Türkiye'de en iyi beyin cerrahisi ameliyatlarının KOÜ'de yapıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tıp fakültemiz Türkiye'de bir marka değerdir. Fakültemiz 8,5 şiddetinde depreme dayanıklı deprem izalatörleriyle inşa edilmiştir. 8,5 şiddetinde depremde ameliyat yapabilmek mümkündür. İnşallah böyle şeyler görmeyiz ama böyle durumlarda buna hazır bir hastanemiz var."