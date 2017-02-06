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'Engellileri protokole misafir ettiren proje' ile ödül aldılar

Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesinin yürüttüğü "Misafirim Olur Musun?" projesi, Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni"nde aldığı "En İyi Mikro Proje" ödülüyle dikkatleri üzerine topladı.

'Engellileri protokole misafir ettiren proje' ile ödül aldılar

Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesinin yürüttüğü "Misafirim Olur Musun?" projesi, Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni"nde aldığı "En İyi Mikro Proje" ödülüyle dikkatleri üzerine topladı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 13:11
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'Engellileri protokole misafir ettiren proje' ile ödül aldılar

Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesinin yürüttüğü "Misafirim Olur Musun?" projesiAK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen "Yılın Sivil Toplum Farkındalık Ödülleri Töreni"nde aldığı "En İyi Mikro Proje" ödülüyle dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şube Başkanı Suna Arslan Köten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyi 6 ay önce hayata geçirdiklerini söyledi.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca düzenlenen törende ödüllerini Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldıklarını belirten Köten, bunun mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Projeyi, özel bireylerle ilgili toplum içinde farkındalık yaratmak için yaptıklarına işaret eden Köten, "Projemizi il protokolümüze engelli bireyleri bir günlüğüne misafir vererek, onların ve ailelerinin yaşadığı sorunların anlaşılabilmesi için yaptık. Engellilerin sosyal hayata katılması gerekiyor. İyi bir eğitim almalarının yanında önemli olan tek başlarına hayatlarını devam ettirmeleri." dedi.

"Akıllarının bir köşesinde kalacak"

Proje kapsamında bugüne kadar kentteki 10 protokol üyesinin 10 engelli bireyi bir günlüğüne evinde misafir ettiğini bildiren Köten, "Bunların arasında her gruptan engellimiz vardı. Protokol üyeleri, engelli bireyleri bir gün evlerinde misafir ettiler. İş yerlerine de götürdüler. Onlarla birlikte vakit geçirdiler. Bu sayede Belediye Başkanı, şehri planlarken engelliler aklının bir köşesinde kalacaktır. Yollar, binalar nasıl yapılmalı, kullanılan sosyal alanlar nasıl olmalı, bunlara dikkat edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Beyazay DerneğiTokatAK Parti
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