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Engelliler için 'akıllı' akülü sandalye geliştirdi

Bilgisayar Mühendisi Mustafa Onur Aydın, MS hastası teyzesinden etkilenerek hazırladığı ve TÜBİTAK'tan destek alarak geliştirdiği projeyle ses ve kafa hareketleriyle kontrol edilebilen akülü tekerlekli sandalye yaptı

Engelliler için 'akıllı' akülü sandalye geliştirdi

Bilgisayar Mühendisi Mustafa Onur Aydın, MS hastası teyzesinden etkilenerek hazırladığı ve TÜBİTAK'tan destek alarak geliştirdiği projeyle ses ve kafa hareketleriyle kontrol edilebilen akülü tekerlekli sandalye yaptı

17 Ağustos 2016 Çarşamba 14:35
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Engelliler için 'akıllı' akülü sandalye geliştirdi

 Bilgisayar Mühendisi Mustafa Onur Aydın, MS hastası teyzesinden etkilenerek hazırladığı ve TÜBİTAK'tan destek alarak geliştirdiği projeyle ses ve kafa hareketleriyle kontrol edilebilen akülü tekerlekli sandalye yaptı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno-Girişim Sermaye Desteği Programı kapsamında 2013 yılında Fırat Teknokent bünyesinde şirket kuran Aydın, yaklaşık 2 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından hayata geçirdiği "Akıllı Çok Fonksiyonlu Kontrol Edilebilen Akülü Tekerlekli Sandalye" projesiyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Akıllı akülü tekerlekli sandalyenin prototipini yapan 26 yaşındaki Aydın, geliştirdiği ürünle yürüme engelli insanların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Aydın, yaptığı açıklamada, akıllı tekerlekli sandalye projesi ile el ve ayaklarını kullanamayan ya da vücut hareketleri büyük oranda kısıtlı engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirecek bir tekerlekli sandalye yapmayı amaçladıklarını belirtti.

Üniversiteden yeni mezun biri olarak girişimciliğe adım atarken önünde birçok proje fikri olduğunu anlatan Aydın, MS hastası teyzesinin günlük hayatta yaşadığı zorlukları görerek engellilerin toplumsal sorunlarına çözüm sağlayacak akıllı tekerlekli sandalye projesini hayata geçirdiğini ifade etti.

Aydın, şöyle devam etti:

''Geliştirdiğimiz akıllı sandalye ile kullanıcının sesle komutlar vererek tekerlekli sandalyenin hareketini sağlamasının yanı sıra kafa ya da belirli eklem bölgelerinin hareketiyle de sandalyenin hareketini sağlayabiliyor. Ayrıca kullanıcı, dokunmatik ekrana dokunarak da tekerlekli sandalyenin kontrolünü sağlayabiliyor. Bizim buradaki amacımız mevcut tekerlekli sandalyelere göre daha teknolojik ve aynı maliyetlerde bir ürün geliştirerek tüm engellilerin hayatını kolaylaştırmak. Bu fonksiyonlarının yanında ürünümüzde sesle cep telefonu araması, mesajlaşma, internete girebilme, sosyal ağları ve metin editörünü kullanabilme gibi bir çok fonksiyonel özellik mevcut.''

"Yenilikçi ve dünyada tek olan bir ürün"

Aydın, sağladığı kolaylıklar ve avantajlardan dolayı ses kontrol yazılımlarının teknolojinin her alanında kullanımının giderek yaygınlaştığını dile getirdi. Sesle kontrol edilebilen akülü tekerlekli sandalyelerle ilgili denemeler yapıldığını ancak önemli bir başarıya imza atılamadığını aktaran Aydın, ortaya koydukları ürünün sesle kontroldeki başarısının yanı sıra diğer fonksiyonel özellikleri ile dünyada benzerinin olmadığını savundu.

Aydın, ''Şu an itibariyle hem ülkemizde hem de dünyada bu başarıyla ses işleyebilen ve bu kadar çok fonksiyonu olan aynı zamanda kafayla kontrol edilebilen sandalye olma anlamında ürünümüz ilk olma niteliği taşıyor. Yenilikçi ve dünyada tek olan bir ürün. Bu açıdan ürünün insanlara ulaşması birçok kişinin hayatını kolaylaştıracaktır.'' dedi.

Yurt dışından da talep var

Akıllı sandalyenin seri üretimi için bazı firmalar ile görüştüklerine işaret eden Aydın, engelli insanların hayatını kolaylaştıracak bu ürünü bir an önce piyasaya sunmak istediklerini vurguladı.

Ürünün patent başvurusunu da yaptıklarını ve sadece yurt içinden değil, yurt dışından da talep aldıklarını bildiren Aydın, şunları söyledi:

''Bunun yanı sıra ürünümüzde İngilizce ve Almanca dil seçenekleri de mevcut. Bu sayede ürünü yurt dışına da açılabilmesini istiyoruz. İlerleyen dönemlerde farklı dil çalışmalarımız olacak. Şu an Portekizce ile ilgili bir ön çalışmamız mevcut, yurt dışından bu konuyla ilgili bir talep geldiğinden dolayı. Bizim amacımız bu ürünün kısa sürede engellilere ulaştırılarak onların hayatını kolaylaştırmak.''

Ülkede birçok genç girişimcinin farklı projeler üzerinde çalışarak yenilikçi ürünler ortaya koyduklarını belirten Aydın, özel sektördeki üretici firmaların bu tarz ürünlere değer vererek kullanıcıya ulaşması noktasında destek vermeleri gerektiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 17.08.2016 14:36
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Bilgisayar MühendisiAkülü Tekerlekli SandalyeTÜBİTAKMsEngelliAkıllı Sandalye
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