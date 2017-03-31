Engelliler Derneğine bir yardım eli de siz uzatın!

Merhaba Şeyhmus bey sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Şeyhmus Belca. 1966 Şanlıurfa Viranşehir’de doğdum tekstilciyim. 12 yıldır Engelliler Derneği’nde başkan olarak görev yapıyorum.

Urfa Viranşehirde Tekstilci ve Engelliler Dernek Başkanısınız, çalışmalarınızı anlatır mısınız?

Hem tekstil, hem dernek işlerini bir arada yürütüyorum. Dernek işleri fedakarlık yapmak gerekiyor.

Engelliler nasıl zorluklarla karşılaşıyor?

Güneydoğu’da engelli olmak çok zor gerek çarpık kentleşme, trafik sorunu, kaldırımların yüksekliği, engelli rampaların olmayışı, insanların engellilere farklı gözlerle bakması gerçekten bizleri derinden ûzüyor. Kaldırımlar esnaflar tarafından işgal edilmiş durumda. Engellilere yönelik hiçbir çalışma yok ve herşeyden yoksunuz.

Siz dernek olarak ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Düzenlediğiniz etkinlikleri de anlatır mısınız?

Dernek olarak ilçenin bütün sorunlarına koşuyoruz. İmkanlar dahilinde engelli kardeşlerimize yardım yapmaya çalışıyoruz, onları evlendiriyoruz, evlerinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz, başlık paralarını veriyoruz, giyim ve gıda yardımı yapıyoruz, tekerlkli sandalye, koltuk değneği ve baston yardımı yapıyoruz. Üç aylık maaşlarını ve evde bakım ücretlerini çıkartıyoruz. Kış aylarında soba, odun ve kümür yardımı yapıyoruz. Her yıl 1500 kişiyi piknik ve yemeklerde bir araya getiriyoruz. Bu yıl Şengal’den gelen Yezidilere, 1070 eve yatak battaniye giyim ve gıda yardımı yaptık. Dinimiz bize şunu emretmiş ‘Savaş gününde kaçanın dini sorulmaz çünkü onlar mazlum” ayrıca Suriye’den gelenlere yardım yapıyoruz. Yaptığımız daha çok faaliyetler var saymakla bitmez.

Buradan bir çağrı yapmak isterseniz neler söylersiniz?

Buradan bütün Türkiye’deki hayırseverlere sesleniyorum. Hepimiz birer engelli adayıyız yarın başımıza ne geleceğini bilemeyiz ve buradaki kardeşlerinizi yalnız bırakmayınız onların sizlere ihtiyaçları var.

Önce Vatan Gazetesi olarak da duyarlı halkımıza burdan çağrı yapıyoruz, gönüllerinden geldiğince yardım kampanyasına onları davet ediyoruz. Size nasıl ulaşsınlar?

İnanıyorum Türkiye halkı bu çağrıya sessiz kalmayacaktır. Adresimiz, Eski Urfa Caddesi Gölbaşı Mahallesi 210. Sokak No: 5 Viranşehir PTT Hesap No: 08645408 Viranşehir Şubesi