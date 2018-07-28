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Engelli yaşam merkezinin duvarlarını resimle güzelleştiriyorlar

BAİBÜ Resim -İş Öğretmenliğinde eğitimi alan 40 öğrenci, engelli çocukların kaldığı merkezi, duvar resimleriyle güzelleştiriyor.

Engelli yaşam merkezinin duvarlarını resimle güzelleştiriyorlar

BAİBÜ Resim -İş Öğretmenliğinde eğitimi alan 40 öğrenci, engelli çocukların kaldığı merkezi, duvar resimleriyle güzelleştiriyor.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 15:04
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Engelli yaşam merkezinin duvarlarını resimle güzelleştiriyorlar

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü bünyesinde Bolu Dağı'nda engelli çocukların yararlandığı Semiha Şakir Spastik Çocuklar Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü için yeni bina yapıldı.

Yakın zamanda hizmete açılması planlanan merkezde çocukların daha huzurlu ve mutlu yaşamaları için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü yetkilileri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Resim-İş Bölümü öğrencilerinden yardım istedi.

Engelli Yaşam Merkezi'nde çalışmalarına başlayan 40 öğrenci merkezin duvarlarını manzara ve doğa resimleriyle süslemeye başladı.

"Festival" ve "Orman" temalı resimlerin yapıldığı merkezde öğrenciler, engelli çocukların daha mutlu olması için gönüllü olarak projede yer aldıklarını belirttiler.

"Kendilerini hoş bir mekanda hissetmelerin sağlayacağız"

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Bekir Koçyiğit, yaptığı açıklamada, Engelli Yaşam Merkezi'nin önümüzdeki günlerde hizmete açılacağını ifade ederek, "Burada engelsiz yaşam evleri olacak. Engellilerimize bağımsız haldeki 4 yaşam evinde hizmet vereceğiz. Burada, biz gerçekten engelli kardeşlerimizi bir binanın dışına çıkartarak en azından görsel olarak hoş mekanlar olmasını sağlayacak bir çalışma yaptık. Bundan sonra burayı daha da güzelleştireceğiz. İçerisinde yeşilliklerin de olabileceği bir yer olacak." şeklinde konuştu.

Engelli Yaşam Merkezinin, çocukların hoşça vakit geçirebileceği mekanlar haline dönüşeceğini de sözlerine ekleyen Koçyiğit, "Biz burada engelli kardeşlerimizin yaşamlarına dokunabilmek adına güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu gerçekten özverili bir sosyal çalışma. Burada kardeşlerimizin kendilerini gayet hoş bir mekanda hissetmelerini sağlayacağız." dedi.

"Buranın yaşam alanını güzelleştirmek içim çalışıyoruz"

BAİBÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi İlknur Karageyik ise Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında Güzel Sanatlar Topluluğu üyesi 40 öğrenciyle duvar resimleri yaptıklarını belirtti.

Yaptıkları çalışmalarda, yaşam alanlarından yola çıktıklarını ifade eden ve bu kapsamda duvar resimleri yaptıklarını anlatan Karageyik, "Merkez, Mudurnu evlerini andırdığı için her bir bölüme farklı renk üzerinden bir eğlence ortamı, festival ortamı şeklinde tasarımlar gerçekleştirdik. Çocukların uzun süre kalacakları her odanın iç ortamlarına da duvar resmi yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla buranın yaşam alanını güzelleştirmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Engelli Yaşam MerkeziEngelli YaşamBolu Dağı
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