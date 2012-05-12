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Engelli üçüzlerim Allah'ın bana hediyesi

Eşinden ayrıldıktan sonra engelli 7 yaşındaki üçüzlerine tek başına bakmaya başlayan genç anne, fedakarlığıyla çevresine örnek oluyor.

Engelli üçüzlerim Allah'ın bana hediyesi

Eşinden ayrıldıktan sonra engelli 7 yaşındaki üçüzlerine tek başına bakmaya başlayan genç anne, fedakarlığıyla çevresine örnek oluyor.

12 Mayıs 2012 Cumartesi 12:26
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Engelli üçüzlerim Allah'ın bana hediyesi
HATAY - Hatay'da 3 yıl önce eşinden ayrıldıktan sonra zihinsel ve bedensel engelli 7 yaşındaki üçüzlerine tek başına bakmaya başlayan genç anne, fedakarlığıyla çevresine örnek oluyor.

Yayladağı ilçesinde yaşayan ve üç yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılan Tuba Melek (28) AA muhabirine, tıp dilinde ''Hidrosefali'' denilen ve doktorların ''yaşamaz'' dediği çocuklarına adeta gözü gibi baktığını söyledi.
Çocuklarının bakımının çok zor olduğunu belirten anne Melek, şöyle devam etti:
''İlk başlarda çocuklarımın durumuna çok üzülüyordum. Her gün onlara belli etmeden ağlıyordum. Ancak zamanla durumu kabullendim ve onlarla birlikte engelleri aşmak için çalışmaya başladım. Tüm sevgimi, ilgimi, zamanımı onlara ayırdım. Ömür boyunca da bunu seve seve yaparım. Ancak bir bebek gibi olan çocuklarımın bana ''anne'' diyecekleri günü heyecanla bekliyorum. Tek dileğim bu.
Annelik sadece çocuğu dünyaya getirmek değil. Annelik sevgi, sabır, emek ve fedakarlık ister. Üç çocuğa bakmak çok zor. Hele ikisi annesiz hiçbir şey yapamıyorsa bu daha da zor. Ama evladın güzeli, çirkini, engellisi, sağlıklısı, kızı, erkeği olmaz. Engelli üçüzlerim Allah'ın bana hediyesi. ''

AA

Son Güncelleme: 12.05.2012 04:26
Anahtar Kelimeler:
Engelli üçüzler
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