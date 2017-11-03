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Engelli taklidi yapan dilenciye para cezası

Aydın'da zabıta ekipleri, cami önlerinde kendisini engelli gibi göstererek dilenen ve 2 saatte 151 lira toplayan kişiye 109 lira para cezası uyguladı.

Engelli taklidi yapan dilenciye para cezası

Aydın'da zabıta ekipleri, cami önlerinde kendisini engelli gibi göstererek dilenen ve 2 saatte 151 lira toplayan kişiye 109 lira para cezası uyguladı.

03 Kasım 2017 Cuma 16:20
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Engelli taklidi yapan dilenciye para cezası

Aydın'da, kendisini engelli gibi gösterip dilenerek 2 saatte 151 lira toplayan şahsa 109 lira para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde dilencilik yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timi ve zabıta ekipleri, engelli taklidi yapan bir dilenciyi takibe aldı.

Bulvar üzerindeki Bey Camisi önünde sol elinden sakatlığı varmış gibi gösteren ve sakız satma bahanesiyle dilenen Fahrettin K'yi yaklaşık 2 saat boyunca izleyen ekipler, cuma namazı öncesi şahsı yakaladı. Elinin sakat olmadığı tespit edilen şahsın üzerinden 151 lira çıktı.

Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira ceza kesildi

Fahrettin K'yi Kabahatler Kanunu'na göre 109 lira para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri, önceki günlerde yine ceza uygulanan şahsın üzerinden 485 lira çıktığını aktardı.

Operasyon sırasında bir kişi "devlet memuru bile bir günde bu kadar kazanmıyor" diyerek Fahrettin K'ye tepki gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AydınEngelli Taklidi Yapan Dilenci
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