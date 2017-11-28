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Engelli ressam hayaline yeni işitme cihazıyla kavuşacak

Erzincan'da resim öğretmeni olmak isteyen ve işitme cihazının yetersizliği sebebiyle söylenenleri anlamadığı için özel yetenek sınavında başarılı olamayan Derya Aksaray'a işitme cihazı yardımında bulunuldu.

Engelli ressam hayaline yeni işitme cihazıyla kavuşacak

Erzincan'da resim öğretmeni olmak isteyen ve işitme cihazının yetersizliği sebebiyle söylenenleri anlamadığı için özel yetenek sınavında başarılı olamayan Derya Aksaray'a işitme cihazı yardımında bulunuldu.

28 Kasım 2017 Salı 13:23
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Engelli ressam hayaline yeni işitme cihazıyla kavuşacak

Küçük yaştan itibaren kara kalem resim çalışması yapan, doğuştan işitme engelli 22 yaşındaki Derya Aksaray, işitme cihazının duymasını yeterince sağlamaması sebebiyle üniversitede güzel sanatlar okuyabilmek için girdiği özel yetenek sınavlarında başarılı olamadı.

Ailesinin ekonomik durumunun iyi olmaması nedeniyle yeni bir işitme cihazı alamayan Aksaray'ın, resim öğretmeni olma hayali yarım kaldı.

Düzenlenen kampanya sayesinde Erzincan Milletvekili Serkan Bayram'ın girişimleri ve kentteki özel bir medikal firmasının desteği ile Aksaray'ın ihtiyaç duyduğu 12 bin lira tutarında yeni bir işitme cihazı temin edilerek, kendisine teslim edildi.

Derya Aksaray, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni cihazın kulağına takıldığını belirterek, "Artık daha iyi duyabiliyorum. Üniversite sınavlarına hazırlanarak hayallerimi gerçekleştireceğim. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

"Sosyal medyadan duyurduk"

Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk de Derya Aksaray'ın ihtiyacını karşılamak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. 
Kampanyayı sosyal medyadan ve basın yoluyla duyurduklarını aktaran Kocatürk, "Erzincan Milletvekilimiz Serkan Bayram ve ilimizde bulunan özel bir medikal firma ile yaptığımız görüşmelerde bize yardımcı olacaklarını belirttiler. Derya kardeşimize takılan yeni işitme cihazları ile bu mutluluğunu paylaşmış olduk." dedi.

Firma yetkilisi Cansu Alagöz de Derya için en uygun cihazın tedarik edildiğini belirtti. Yapılan testlerin ardından Derya'nın işitme cihazından çok memnun kaldığını ifade eden Alagöz, "Kendisinin bulunduğu her ortamda çevresi ve ailesi ile daha rahat iletişim kurması için gerekli özelliklere sahip cihazı biz kendisine temin ettik. Derya'ya cihazlarını taktık ve gayet memnun bir şekilde kullanıyor. Kendisine iyi günlerde kullanmasını diliyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Engelli RessamIşitme Engelli
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