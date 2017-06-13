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Engelli öğrencisinin günlük yaşamını 3 yıl fotoğrafladı

Kocaeli Kandıra'da öğretmenlik yapan Leyla Emektar, spina bifida hastası öğrencisi Sezer Yaşar'ın yaşama bakışını anlatmak amacıyla 3 yıl boyunca onun günlük hayatını fotoğrafladı.

Engelli öğrencisinin günlük yaşamını 3 yıl fotoğrafladı

Kocaeli Kandıra'da öğretmenlik yapan Leyla Emektar, spina bifida hastası öğrencisi Sezer Yaşar'ın yaşama bakışını anlatmak amacıyla 3 yıl boyunca onun günlük hayatını fotoğrafladı.

13 Haziran 2017 Salı 13:25
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Engelli öğrencisinin günlük yaşamını 3 yıl fotoğrafladı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde öğretmenlik yapan Leyla Emektarspina bifida (ayrık veya açık omurga) hastası öğrencisi Sezer Yaşar'ın yaşama bakışın anlatmak amacıyla 3 yıl süreyle günlük hayatını fotoğrafladı.

Nagihan ile Ayhan Yaşar çiftinin iki çocuğundan biri olan ve açık omurga hastası olarak dünyaya gözlerini açan 15 yaşındaki Sezer Yaşar'ın okulunda görsel sanatlar öğretmeni olan Leyla Emektar, 8 yıl önce tanıştığı öğrencisinin azminden etkilendi.

Emektar, öğrencisi Sezer'in yaşama bakışını anlatmak amacıyla 3 yıl boyunca genellikle hafta sonları ve özel günlerinde onun günlük hayatını fotoğraflayarak "Sezer'in Günlüğü" projesine imza attı.

Öğrencisinin azmini fotoğraf sergisiyle anlatacak olmanın mutluluğunu yaşayan Emektar, yaptığı açıklamada, 28 yıldır fotoğraf çektiğini, uzun yıllar proje çalışmaları yaptığını söyledi.

Emektar, "Amacımız engelli ailelere bir güven verebilmek, çocuklarının çok değerli olduğunu, arkalarında durdukları zaman da harika sonuçlar elde edebileceklerini göstermeyi hedefledik." dedi.

"Kendimi birden çekimlerde buldum"

Tasvire Hurşit Güneş Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Sezer Yaşar da projenin 3 yıl sürdüğünü aktararak, bir anda kendisini çekimlerde bulduğunu söyledi.

Yaşar, "Öğretmenim bu proje ile engellilerin zor yaşamını ispatlamaya çalıştı. İhtiyacımız olan şeyleri tüm Türkiye'ye duyuruyor." ifadelerini kullandı.

Anne Nagihan Yaşar ise "Daha önce Sezer'i dışarı çıkaramadığım için içine kapanıktı. Bu proje sayesinde dışarı çıktığı zaman arkadaş ortamında  'Fotoğraflarını gördük' dendiğinde daha da mutlu oldu." şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliKandıraLeyla EmektarSpina BifidaEngelli öğrenci
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