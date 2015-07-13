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Engelli oğluna 29 yıldır bebek gibi bakıyor

Gümüşhaneli Rafet İnce, beynindeki tümör nedeniyle yatalak olan oğlunun her türlü ihtiyacını 29 yıldır karşılıyor

Engelli oğluna 29 yıldır bebek gibi bakıyor

Gümüşhaneli Rafet İnce, beynindeki tümör nedeniyle yatalak olan oğlunun her türlü ihtiyacını 29 yıldır karşılıyor

13 Temmuz 2015 Pazartesi 12:58
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Engelli oğluna 29 yıldır bebek gibi bakıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhaneli Rafet İnce, beynindeki tümör nedeniyle 29 yıldır yatalak olan oğlunun beslenme, temizlik gibi her türlü ihtiyacını gideriyor.

Şiran ilçesine bağlı Arıtaş köyünde yaşayan 76 yaşındaki 9 çocuk annesi Rafet İnce, hipertansiyon ve bel kayması gibi sağlık sorunlarına rağmen, engelli oğluna adeta bebek gibi bakıyor.

İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yaşındaki oğlu Engin İnce'nin dünyaya sağlıklı geldiğini, 6-7 yaşına kadar da çok sağlıklı olduğunu söyledi.

Oğlunun ilkokul birinci sınıfa gittiği dönemde yürürken dengesini kaybetmeye başladığını anlatan İnce, "Engin sonrasında yürüyemez oldu. Çok doktorlara götürdük, beyninde tümör olduğunu söylediler. Ameliyat edilemeyecek yerde olduğu için de almadılar" dedi.

İnce, oğlunun, hastalığının tespitinden bir süre sonra yatalak hale geldiğini ifade ederek, "Engin 29 yıldır yatıyor. O zamandan beri her türlü hizmetini ben görüyorum. Yediriyorum, bezliyorum, bebek gibi bakıyorum" diye konuştu.

Analığın çok zor olduğunu dile getiren İnce, "Analık bana zor gelmiyor ama artık ihtiyarladım, eskisi gibi bakamıyorum. Gücüm yetmiyor, yoksa evlat... Bugüne kadar ondan evvel kahvaltı etmemişimdir. Onu yedireceğim, rahat ettireceğim ki yiyeyim, diğer işlerime bakayım" ifadesini kullandı.

İnce, aile doktorlarının zaman zaman kontrol için evlerine geldiğini belirterek, "Onlar bile, 'o kadar hastaları dolanıyoruz, senin gibi bakanını, temizliğine dikkat edenini görmedik' diyor. Temizliyorum, tekrar tekrar siliyorum. Bu kadar temiz bakmasaydım vücudunda yara olurdu, çok şükür yarası falan yok. Temizlerim, kremini sürerim. Aynı odada kalıyoruz, onu yalnız bırakabilir miyim? Yatağımı onun yatağının yanına seriyorum ki bir ihtiyacı olduğunda hemen kalkabileyim" dedi.

"Acizlensem ettiğim hayır da gider"

İnce, hiçbir zaman oğlunun hastalığı dolayısıyla sitemkar tutum içinde olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Acizlensem ettiğim hayır da gider. Bu bir hayırdır. Dili konuşmuyor, 'açım' bile demiyor. Yediriyorsun, içiriyorsun, bu hayır değil mi? Senin evladın ama Allah'ın verdiğini de kabul edeceksin, Müslümanız elhamdülillah. Konuşamıyor ama ben ne istediğini anlıyorum. Altı pislenince rahatsız olduğunu anlıyorum. Susadığında masanın üzerini gözlüyor. Allah onu benden sonraya koymasın, onu alsın beni peşine..."

Oğlunun yaklaşık iki yıl önceye kadar konuşabildiğini kaydeden İnce, yıllardır oğlunu bırakıp pazara dahi gidemediğini belirtti.

Eşi 15 yıl önce vefat eden İnce, yatalak hastaya bakmanın çok zor olduğuna dikkati çekerek, "Düşene bakacaksın. Çocuğu küçükken büyütüyorsun, sonra o bakıyor kendine. Önemli olan böyle hastalara bakmak. Hastaya bakmak her adamın karı değil" diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 13.07.2015 12:31
Anahtar Kelimeler:
önce VatanEngelli
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