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Engelli memur yerleştirme başvuruları başladı

Kura usulüyle yapılacak engelli yerleştirmeleri için başvuruların başladığı bildirildi.

Engelli memur yerleştirme başvuruları başladı

Kura usulüyle yapılacak engelli yerleştirmeleri için başvuruların başladığı bildirildi.

15 Mayıs 2012 Salı 08:29
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Engelli memur yerleştirme başvuruları başladı

     Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan  yapılan yazılı açıklamaya göre, ''Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik'' kapsamında yapılacak kuraya en az yüzde 40 özürlü memur adayları, ilköğretim, ilkokul, ortaokul mezunu veya mezun olabilecek durumda olanlar başvurabilecek. 2 Mart 2012 itibarıyla liseden diploma almaya hak kazanan adaylar ile 2012-ÖMSS'ye ortaöğretim düzeyinde başvuran adaylar kuraya katılamayacak. 
     Başvuru koşullarından herhangi birisine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, kuraya alınmış olsalar dahi kura sonucuyla elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmayacak. 25 Mayıs'ta sona erecek başvurular için adaylar bankaya 10 lira yatıracak. Adayların başvuruları öncesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü il müdürlüklerinden özür gruplarını belirten onaylı ön kabul ve taahhüt beyanı belgelerini almaları gerekiyor. Belgesi olmayan adayların başvuruları alınmayacak. Ortaöğretim kurumu müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezleri'nin ÖSYM Başvuru Merkezi olarak görev yapacağı belirtilen açıklamada, kurayla ilgili detaylı bilgilerin ÖSYM'nin internet sitesindeki 2012-ÖMSS Kılavuzu'nda yer aldığı kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 00:30
Anahtar Kelimeler:
Engelli Memur
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