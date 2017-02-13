Engelli çocuklar için 'Ünlülerle Selfie Projesi'

Orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli ve otistik çocuklara eğitim veren Avcılar Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezince, toplumda farkındalık oluşturmak ve öğrencilere hayran oldukları sanatçılarla tanışma fırsatı vermek amacıyla "Ünlülerle Selfie Projesi" hayata geçirildi.

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, projeye destek olmak amacıyla merkezi ziyaret etti.

Engelli çocuklara uygulanan eğitim programları hakkında bilgi alan Altınalan, çocuklarla yakından ilgilendi, onlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Altınalan, içinde bulundukları zor koşullara aldırmadan fedakarca çalışan okul yöneticileri, öğretmenleri ve hizmetlilerine herkesin minnet ve şükran borcu olduğuna inandığını belirterek, "Burada tüm insanlığa örnek davranış ve yaşama sevincine tanık oldum." dedi.

Okul Müdürü Recep Sözveren de yapılan ziyaretten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, çocukların eğitimleriyle ilgili yaptıkları hizmetler hakkında bilgi verdi.

Sözveren, okullarının orta ve ağır düzeydeki zihinsel engelli çocuklara eğitim veren bir devlet okulu olduğunu belirterek, matematik, okuma yazma, hayat bilgisi gibi akademik derslerin yanında, öz bakım, toplumsal uyum becerileri, dil ve konuşma gelişimi gibi zihinsel engelli çocuklara yönelik dersler de verildiğini söyledi.

"Selfielerle bir fotoğraf sergisi açacağız"

Sözveren, her yıl toplumda farkındalık yaratmak amacıyla öğrencilerle sosyal sorumluluk projeleri hazırladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu sene de hem toplumda farkındalık yaratmak hem de öğrencilerimize hayran oldukları sanatçılarla tanışma fırsatı vermek amacıyla 'Ünlülerle Selfie Projesi' başlattık. Projemiz Avcılar Kaymakamlığı ve Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde yürütülüyor. Topluma duyarlı, engelli çocuklara özveri ve yardımla yaklaşan bireylere ihtiyacımız var. Proje kapsamında 'Beni̇m Penceremden Bak Hayata' sloganı ile ünlülerle okulumuzda ya da onların bildirdikleri yerde öğrencimiz selfieler çekecek. Toplanan selfielerle öğrencilerin hazırladığı yıl sonu etkinliğinde fotoğraf sergisi açacağız. Etkinliğe çocuklarımızla selfie çeken ünlüleri de davet edeceğiz."

Sözveren, Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün himayelerinde gerçekleştirilen "Hayata Dair Her Şeye Dair Projesi" kapsamında ise Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle düzenlenen ebru kursunda normal öğrencilerin kendi okullarındaki engelli öğrencileri yakından tanıma fırsatı yakaladığını, engelli öğrencilerin de birlikte iş yapma becerilerinin geliştiğini söyledi.

Okullarının 2000'de 8 öğrenci ve bir öğretmen ile fiilen eğitim ve öğretime başladığını hatırlatan Sözveren, "Okulumuzda, müdür, bir müdür yardımcısı, 6 kadrolu özel eğitim, 3 el sanatları, birer görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi öğretmeni görev yapıyor. Bunun yanında 18 ücretli özel eğitim öğretmeni çalışıyor. Okulumuzda 97 öğrenci bulunuyor." diye konuştu.