Engelli 4 çocukla 37 yıl

Bitlis'in Hizan ilçesinde dayısının oğlu Sıddık Gümüş (61) ile evliliklerinden dünyaya gelen 4'ü zihinsel engelli 8 çocuğuyla 20 yıl önce Aydın'a yerleşen Sahile Gümüş (62), çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 2 odalı müstakil bir evde yaşayan Gümüş, engelli çocukları Refik (37), Senem (34), Seyran (26) ve Hatice Gümüş'ün (20) giyimlerinden saçlarının taranmasına kadar tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.

Gümüş, yaptığı açıklamada, tarım işçisi eşinin günün büyük bölümü dışarıda olması nedeniyle çocuklarıyla kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Zihinsel engelli çocuklarını diğerlerinden hiç ayırmadığını, kendisinin de kalp rahatsızlığına rağmen onlara bakmaktan vazgeçmediğini anlatan Gümüş, şunları belirtti:

"Çocuklarımın hepsi Bitlis'te dünyaya geldi ve o süreçte hastalıklarını bilmiyorduk. Doktora götüremedik, o zamanlar yeteri kadar ilgilenemedik. Onların tüm bakımını ben yapıyorum. Bazen hepsi birden sabah 6'da kalkıyor. Biri ağlıyor, biri tuvalete götürmemi istiyor. Benim için çok zorlu dönemler. 4 engelli çocuğa bakmak gerçekten çok zor. Kalp rahatsızlığım da var ama elimden geldiği kadarıyla onlara bakmaya çalışıyorum. Bazen bir köşeye çekilip 'Ben nasıl yapacağım?' diye ağlıyorum. Onlara bakmaktan asla vazgeçmedim."

"Ölene kadar onlara bakacağım"

Gümüş, "Allah'a yine de binlerce kez şükür. Devlet yetkilileri gelip çocuklarımı almak istediler. Daha iyi bakacaklarını söylediler. Ama ben vermek istemedim. Ölene kadar onlara bakacağım. Ben ne zaman ölürsem ondan sonra alıp baksınlar. Herkesten Allah razı olsun. Tabii bu evde onlara bakmak çok sağlıklı değil." diye konuştu.