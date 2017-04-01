Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88947
ALTIN
145.813
DOLAR
3.6292
STERLIN
4.5542
EURO
3.8822
4.5G birinci yılında
4.5G birinci yılında
Engelli 4 çocukla 37 yıl
Engelli 4 çocukla 37 yıl
'Alçı'ya son
'Alçı'ya son
İhracat yüzde 19 arttı
İhracat yüzde 19 arttı
KAHRAMAN YÜZBAŞIYI DURDURAMADILAR
SON DAKİKA

Engelli 4 çocukla 37 yıl

Aydın'da yaşayan Sahile Gümüş, yaşları 20 ile 37 arasındaki zihinsel engelli 4 çocuğuna adeta "bebek" gibi bakıyor.

Engelli 4 çocukla 37 yıl

Aydın'da yaşayan Sahile Gümüş, yaşları 20 ile 37 arasındaki zihinsel engelli 4 çocuğuna adeta "bebek" gibi bakıyor.

01 Nisan 2017 Cumartesi 11:57
35 Okunma
Engelli 4 çocukla 37 yıl

Bitlis'in Hizan ilçesinde dayısının oğlu Sıddık Gümüş (61) ile evliliklerinden dünyaya gelen 4'ü zihinsel engelli 8 çocuğuyla 20 yıl önce Aydın'a yerleşen Sahile Gümüş (62), çocuklarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde 2 odalı müstakil bir evde yaşayan Gümüş, engelli çocukları Refik (37), Senem (34), Seyran (26) ve Hatice Gümüş'ün (20) giyimlerinden saçlarının taranmasına kadar tüm ihtiyaçlarını kendisi karşılıyor.

Gümüş, yaptığı açıklamada, tarım işçisi eşinin günün büyük bölümü dışarıda olması nedeniyle çocuklarıyla kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Zihinsel engelli çocuklarını diğerlerinden hiç ayırmadığını, kendisinin de kalp rahatsızlığına rağmen onlara bakmaktan vazgeçmediğini anlatan Gümüş, şunları belirtti:

"Çocuklarımın hepsi Bitlis'te dünyaya geldi ve o süreçte hastalıklarını bilmiyorduk. Doktora götüremedik, o zamanlar yeteri kadar ilgilenemedik. Onların tüm bakımını ben yapıyorum. Bazen hepsi birden sabah 6'da kalkıyor. Biri ağlıyor, biri tuvalete götürmemi istiyor. Benim için çok zorlu dönemler. 4 engelli çocuğa bakmak gerçekten çok zor. Kalp rahatsızlığım da var ama elimden geldiği kadarıyla onlara bakmaya çalışıyorum. Bazen bir köşeye çekilip 'Ben nasıl yapacağım?' diye ağlıyorum. Onlara bakmaktan asla vazgeçmedim."

"Ölene kadar onlara bakacağım"

Gümüş, "Allah'a yine de binlerce kez şükür. Devlet yetkilileri gelip çocuklarımı almak istediler. Daha iyi bakacaklarını söylediler. Ama ben vermek istemedim. Ölene kadar onlara bakacağım. Ben ne zaman ölürsem ondan sonra alıp baksınlar. Herkesten Allah razı olsun. Tabii bu evde onlara bakmak çok sağlıklı değil." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BitlisHizanBitlis Hizan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamdan yoksul çocuklara camide eğitim
İmamdan yoksul çocuklara camide eğitim
İyilikte yarışıyorlar
İyilikte yarışıyorlar
Engelliler Derneğine bir yardım eli de siz uzatın!
Engelliler Derneğine bir yardım eli de siz uzatın!
Ali Polat
Ali Polat
Evlenmek için yardım istedi, vali ziyaretine gitti
Evlenmek için yardım istedi, vali ziyaretine gitti
Facebook'tan bağış toplama hizmeti
Facebook'tan bağış toplama hizmeti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ