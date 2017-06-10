Engellerini sebze yetiştirerek aşıyorlar

Van'da engelli öğrenciler, kişisel becerilerini geliştirmek için yetiştirdikleri sebzeleri ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşıyor.

Ayhan Şahenk Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören engelli öğrenciler, domates, salatalık, biber, patlıcan yetiştirerek hem sosyal yaşama katılıyor hem de kişisel becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Merkezin müdür yardımcısı Mustafa Kurt, yaptığı açıklamada, eğitim merkezinde öğrencilerinin gelişimi için sebze yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Serada öğrencilerinin çeşitli sebzeler yetiştirdiklerini anlatan Kurt, "Öğrencilerimiz mevsime ve bölgenin coğrafi özelliklerini göz önünde bulundurarak dönemlere göre üretim yapıyor. Bu dönem öğrencilerimiz domates, salatalık, patlıcan, biber gibi ürünler yetiştiriyor. Bu ürünleri yetiştirirken bir yandan kendilerine olan güven duyguları artıyor bir yandan da bir şeyler başarmanın hazzını yaşıyorlar." dedi

Kurt, şunları kaydetti:

"Bu çocuklara akademik olarak çok şey kazandıramıyoruz. Çünkü öğrencilerin kapasiteleri bellidir. Biz bunları hem topluma kazandırmak hem de kendilerinin de bir şeyler başarabileceklerini göstermek için bu tür faaliyetleri yapıyoruz. Öğrencimiz bir ürünü sıfırdan yetiştirdiği zaman kendisi toplumun diğer bireyleri gibi 'bir şeyler yapabiliyorum, bir şeyleri başarabiliyorum' düşüncesi ile gelişimine katkı sunuyor. Öğrencilerimizin burada yetiştirdiği ürünlerin bir kısmını geçen yıl ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık."