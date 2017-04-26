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Engelleri yüzerek aştılar
Engelleri yüzerek aştılar

Engelleri yüzerek aştılar

Otizm, down sendromlu ve mental grubunda yer alan öğrenciler, yüzerek engelleri ortadan kaldırıyor.

Engelleri yüzerek aştılar

Otizm, down sendromlu ve mental grubunda yer alan öğrenciler, yüzerek engelleri ortadan kaldırıyor.

26 Nisan 2017 Çarşamba 12:54
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Engelleri yüzerek aştılar

Gençlik ve Spor Bakanlığının 5 yıl önce başlattığı "Suda Engel Yoktur" projesine katılan otizm, down sendromlu ve mental grubunda yer alan öğrenciler, engelleri yüzerek aşıyor.

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli yüzme antrenörleri, proje kapsamında otizm, down sendromlu ve mental grubunda yer alan 88 öğrenciye hayata bağlanmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla yüzme öğretti.

Açıklamada bulunan yüzme antrenörü Anıl Bulut, sosyal sorumluluk projesi kapsamında neler yapabileceklerini düşünürken, "Suda Engel Yoktur" projesine dahil olduklarını söyledi.

Proje kapsamında 5 sene önce Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 öğrenci ile başladıkları çalışmalara katılanların sayısının her geçen yıl arttığını ifade eden Bulut, şu ana kadar 88 öğrenciye yüzme öğrettiklerini anlattı.

Yüzmede başarılı olan öğrencilerin yarışmalara da katılarak dereceler elde ettiğini aktaran Bulut, "Projedeki esas amacımız, çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek olmaktı ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizin öz güvenleri arttı." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor BakanlığıSuda Engel YokturOtizmDown Sendromlu
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