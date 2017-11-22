ENGELLERİ SEVGİ İLE AŞIYORUZ

HASRET DİLEK DELİER

AYDIN

Didim Ve Yöresi Engelliler Derneği 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe özel yapılacak olan etkinliğe, 8,5 milyon engelliden biri olan ve çeşitli sinema filmlerinde rol alan Muratcan Bozarslan’ı konuşmacı olarak davet etti.

Muratcan Bozarslan; beni bu çok özel davete layık gören Didim Ve Yöresi Engelliler Dernek Başkanı Bedri Atıntaş ve Başkan yardımcısı Nejla Eroğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum. Tüm dostlarımı aramızda görmekten mutluluk duyacağım. ‘’Engeller el ele verilse azalır. 4 yıl felçli kaldığım hayat hikâyemi anlatan sinema filmini çektiğimde, Allah'ın izniyle Türkiye’ de 8,5 milyon engelli kardeşimiz biletsiz izleyebilecekler’’ dedi.