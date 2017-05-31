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Engelini dişiyle ok atarak aştı

Gaziantep'te yüksek gerilim hattına kapılması sonucu sağ kolunu omzundan ve sol bacağını diz kapağından kaybeden Mustafa Soyyiğit, okçuluk sporuyla yaşama yeniden bağlandı.

Engelini dişiyle ok atarak aştı

Gaziantep'te yüksek gerilim hattına kapılması sonucu sağ kolunu omzundan ve sol bacağını diz kapağından kaybeden Mustafa Soyyiğit, okçuluk sporuyla yaşama yeniden bağlandı.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:51
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Engelini dişiyle ok atarak aştı

Gaziantep'te 13 yıl önce yüksek gerilim hattına kapılması sonucu sağ kolunu omzundan ve sol bacağını diz kapağından kaybeden Mustafa Soyyiğitokçuluk sporuyla yaşama yeniden bağlandı.

Şehitkamil ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Soyyiğit, 6 yaşındayken komşusunun damında yüksek gerilim hattına kapılınca ağır yaralandı. İki yıl süren tedavinin ardından ameliyatlar geçiren, sağ kolunu omzundan, sol bacağını ise diz kapağından kaybeden Mustafa Soyyiğit, bu süreçte işitme sorunları da yaşamaya başladı ve kendini eve kapattı.

Yakınlarının önerisiyle Şehitkamil Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne gitmeyi kabul eden Soyyiğit, dernek yetkililerinin tavsiyesiyle okçuluk sporuna başlamaya karar verdi. 5 ay önce özel bir ağızlık yardımıyla ok atmaya başlayan Soyyiğit'in yaşamı da spor sayesinde renklendi.

"Evde oturmaktan çok sıkılmıştım"

Haftanın belli günlerinde antrenörleri yardımıyla spor yapan Mustafa Soyyiğit, çocukken geçirdiği kazanın ardından hayatının en zorlu yıllarını yaşadığını belirtti.

Ameliyatın ardından ayağına takılan protezle yürümeye başladığını ve 12 yılı bu şekilde geride bıraktığını aktaran Soyyiğit, okçuluk sporuna başladıktan sonra hem stres attığını hem de mücadele azminin geliştiğini ifade etti.

İlk başlarda ok atarken zorlandığını ancak özel aparata alıştıktan sonra hiçbir sıkıntısının kalmadığını anlatan Soyyiğit, "Evde oturmaktan çok sıkılmıştım. Dört duvar arasında kötü oluyordum. Bu sporu yapınca kendimi normal insanlar gibi görüyorum, kendimi engelli gibi hissetmiyorum. Diğer engellilere de tavsiyem evlerinde boş boş oturmasınlar. Bir şeyler yaparak amaca varılabilir. Kendimi geliştirip, bu alanda önemli bir sporcu olmak istiyorum." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mustafa SoyyiğitOkçulukGaziantepEngelliler Spor Kulübü Derneği
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