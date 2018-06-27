Engelini aştı 'müzisyenlik' yolunda ilerliyor

Kırklareli'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evi'nde kalan, ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle bedensel engelli olan Muhammed Güzel, (19) hayatındaki tüm olumsuzlukları müzikle geride bıraktı.

Şanlıurfa'da dünyaya gelen ve doğum sırasında annesini kaybeden Güzel'e, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'nde görevli bir hemşire koruyucu aile olarak sahip çıktı.

Şanlıurfa'da 4 yaşından itibaren sevgi evinde kalmaya başlayan Güzel, ilköğretim döneminde müzik öğretmeninin yönlendirmesi ile melodika çalmaya başladı.

Müziğe karşı olan ilgisi ve tutkusu her geçen gün artan Güzel, önce org ardından da piyano çalmaya başladı. Yeteneğini geliştiren Güzel, 2016 yılında Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi sınavını kazanarak Kırklareli'ne geldi.

Kırklareli'nde de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sevgi Evi'nde kalan Güzel, müziğin yanı sıra, yüzmede de başarılı dereceler elde ediyor.

"Tarif edilemez bir mutluluk"

Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatındaki birçok zorluğa ve engele aldırış etmeden kendini müziğin akışına bıraktığını söyledi.

Müzik ve sporun hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Güzel, melodikayla başladığı müzik hayatını org ve piyanoyla sürdürdüğünü anlattı.

Müzikle hayata bağlandığını dile getiren Güzel, "İlköğretim çağımda müzikle tanıştım. Müzik öğretmenim benim yeteneğimi keşfetti. Ben de dünyanın en iyi piyanisti olma hayaliyle çalışmalara başladım. Piyanodaki sese aşığım, ondaki huzur ve mutluluk beni ayrı yerlere uçuruyor. Tarif edilemez bir mutluluk. Ben azimle ve kararlılıkla hedeflerimin peşinden gittim." dedi.

İlk bestesini de geçen yıl yaptığını belirten Güzel, duygulandığı zamanlarda piyanosundan çıkan melodilerle rahatladığını kaydetti.

Her gün 4-5 saat piyono ile baş başa kaldığını anlatan Güzel, "Mozart ile Fazıl Say'ı kendime örnek alıyorum. Benim en büyük hayalim, 2 bin kişiye konser vermek. Daha sonra da dünyaca ünlü bir sanatçı olmayı hedefliyorum." diye konuştu.

"İlk adımımı 9 yaşında attım"

Pek çok kişinin, "yazsam roman olur" dediği bir hayat yaşadığını ancak tüm olumsuzlukların üstesinden gelmeyi başardığını ifade eden Güzel, önce melodika çalmayı öğrendiğini, ardından doktorların "yürümen imkansız" sözüne inat geleceğe umut dolu adımlar attığını kaydetti.

9 yaşında hayata yeniden tutunduğunu anlatan Güzel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bana 3 yaşında ayaklarımdan engelli teşhisi konuldu. Daha sonra doktorlar 'yürüyemezsin' dediler. Ben de bu söylemlere kızarak, çabalamaya başladım hatta beni bir ara tekerlekli sandalyeye bindirdiler ama ben hiçbir zaman pes etmedim. 9 yaşındayken bir anda aklıma geldi ve 'adım atayım' dedim. İlk adımımı 9 yaşında attım. Bir iki adım atmaya başlarken o gündür, bu gündür yürümeye başladım. İş o gün benim için hayatımın bir dönüm noktası oldu. Hayat benim için yeniden başladı. İmkansız denileni başardım. İnsanlar için çok basit olan bir şey benim için hayalden öte bir şeydi."