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Enes'i kaybetti, Eymen'i yaşatmak istiyor

İzmir'de 7 yıl önce 2 yaşındaki oğlu Enes'i trafik kazasında kaybeden Emine Çalışkan şimdi 2,5 yaşındaki down sendromlu, lösemi ve kalp hastası oğlu Eymen Ayaz'ın hayata tutunması için mücadele ediyor.

Enes'i kaybetti, Eymen'i yaşatmak istiyor

İzmir'de 7 yıl önce 2 yaşındaki oğlu Enes'i trafik kazasında kaybeden Emine Çalışkan şimdi 2,5 yaşındaki down sendromlu, lösemi ve kalp hastası oğlu Eymen Ayaz'ın hayata tutunması için mücadele ediyor.

17 Şubat 2017 Cuma 13:40
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Enes'i kaybetti, Eymen'i yaşatmak istiyor

Buca ilçesinde 7 yıl önce 2 yaşındaki oğlu Enes'i trafik kazasında kaybeden Emine Çalışkan, 2,5 yaşındaki down sendromlu, lösemi ve kalp hastası Eymen Ayaz'ın hayata tutunması için mücadele veriyor.

Buca Göksu Pazaryeri yakınlarında 18 Nisan 2010'da kucağında 2 yaşındaki oğlu Enes'i taşıyan Hasan Çalışkan'a minibüs çarptı. Baba Çalışkan olaydan yaralı kurtuldu ancak minik Enes olay yerinde yaşamını kaybetti.

Kazanın yaşandığı günden tam 4 yıl sonra 18 Nisan 2014'te ailenin Eymen Ayaz adını verdiği bir oğlu daha dünyaya geldi. Kaybettikleri evlatları Enes'in acısını yeni bebekleri ile unutmaya çalışan aile Eymen Ayaz'ın down sendromlu olduğunu öğrendi. Bebekte ayrıca, özellikle aynı sendromlu hastalarda görülen transient lösemi (geçici miyeloproliferatif hastalık) ve kalp yetmezliği de görüldü.

Doğduğundan bu yana zaman zaman hastanelerde yatarak tedavi gören, taburcu edildiği dönemde de farklı devlet hastanelerinde kontrol altında tutulan Eymen Ayaz, 2,5 yıldır yaşam mücadelesi veriyor.

"Mucize diyorlar"

Anne Emine Çalışkan, yaptığı açıklamada, oğlu Enes'i kaybettiği günden tam 4 yıl sonra dünyaya gelen Eymen Ayaz ile teselli bulduklarını ifade etti.

Eymen Ayaz'ın doğumuna çok sevindiklerini ancak oğullarının hep sıkıntı çektiğini söyleyen Çalışkan, "Lösemi için şu an ilaç kullanmıyoruz. Yine de tüm hastalıklar için farklı doktorlara gidiyoruz. Gastroloji, genetik, kardiyoloji birimlerinde düzenli kontrollerimiz oluyor." dedi.

Oğluna karaciğer ve dalak büyümesinin yanı sıra kulakta sıvı kaybı teşhisi de konulduğunu belirten Çalışkan, en büyük sıkıntılarının ise "kalp yetmezliği" olduğunu aktardı. 

Eymen Ayaz'ın aylık giderinin bin lira olduğuna, asgari ücretli çalışan eşinin bu masrafı karşılayamadığına işaret eden anne Çalışkan, "Oğlumun iyi bir bakıma ihtiyacı var. Ameliyat masraflarını SGK karşılıyor ancak bez ve mama masrafını karşılamak, çocuğumuzu yaşatmak istiyoruz. Ben eminim oğlum kalp ameliyatlarını atlatırsa yaşayacak ve iyi bir geleceğe sahip olacak." dedi.

AA

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Buca
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