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'En huzurlu ülkeler' belli oldu

Ekonomi ve Barış Enstitüsü dünyanın en huzurlu ülkeleri sıralamasını yayımladı

'En huzurlu ülkeler' belli oldu

Ekonomi ve Barış Enstitüsü dünyanın en huzurlu ülkeleri sıralamasını yayımladı

22 Haziran 2015 Pazartesi 07:31
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'En huzurlu ülkeler' belli oldu

KOPENHAG - Ekonomi ve Barış Enstitüsünün her sene yayımladığı Küresel Barış Endeksi'ne göre İzlanda ve Danimarka dünyanın en huzurlu iki ülkesi olmayı sürdürüyor. 

Raporda, başkent Kopenhag'da 14 ve 15 Şubat'ta yaşanan iki terör saldırısına rağmen Danimarka'nın, sıralamasının değişmediği dikkat çekiyor.

Barış, huzur, ticaret, kültür, ekonomi ve politika gibi faktörler gözönünde bulundurularak yapılan araştırmada ayrıca, ülkelerin kendilerinde ya da bulundukları bölgelerdeki savaş durumları ve ülkelerin savaşlara katılımları da önemli rol oynuyor. 

Araştırmada, Charlie Hebdo ve sonrasında yaşanan saldırıların Fransa'daki huzuru azalttığı görülürken, Yunanistan'ın ekonomik sıkıntılara rağmen 22 basamak yukarı çıktığı dikkat çekiyor. Listenin son sırasında ise Suriye bulunuyor. Libya ve Ukrayna bir önceki yıla oranla huzuru en çok düşen ülkeler olurken, araştırmada dünyanın gayrisafi milli hasılasının yüzde 13'ünün savaşlara harcandığı da belirtiliyor. 

Araştırma kapsamında incelenen 162 ülkenin 81'inde huzur artarken, 78'inde ise azaldığı görülüyor. En huzurlu 20 ülkenin 15'i Avrupa'da bulunuyor. Yayımlanan raporda, Türkiye Avrupa ülkeleri arasında 36. ve son sırada yer alırken dünyada ise 162 ülke arasında ancak 135'inci oldu.

Dünyanın en huzurlu ülkeleri şu şekilde sıralandı: 

1. İzlanda

2. Danimarka 

3. Avusturya 

4. Yeni Zelanda 

5. İsviçre 

6. Finlandiya 

7. Kanada

8. Japonya 

9. Avustralya 

10. Çek Cumhuriyeti

AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 10:45
Anahtar Kelimeler:
önce VatanHuzur
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